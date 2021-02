Option pour un report en octobre

Entre le calendrier qui offre au «Wallonie» d’ouvrir la saison belge, et la réalité du terrain, il reste un bel écart à combler…

L’Automobile club Namur a réagi samedi à l’annonce du promoteur du championnat de Belgique des rallyes, qui place l’épreuve namuroise en ouverture de la saison 2021. «Notre priorité est toujours l’organisation du 37e Rallye de Wallonie les 30 avril et 1er-2 mai 2021, mais il faut compter avec la période actuelle du Covid-19. Avec cette inconnue concernant la possibilité d’organiser notre épreuve à cette date, nous souhaitons aussi axer notre énergie sur un possible report. En agissant de la sorte, nous travaillerons plus sereinement et nous éviterons surtout une nouvelle perte financière importante, comme ce fut le cas l’année passée», explique le président Étienne Lerson.

«En effet, plusieurs voyants sont encore au rouge et il est encore difficile de prévoir une amélioration, poursuit-il. Prévoir une nouvelle date relève d’un véritable défi, car nous devons tenir compte des festivités locales des 10 communes traversées, de la disponibilité du site de la Citadelle et des salles de la ville de Namur pour notre QG, de l’ouverture de la chasse ainsi que de la présence des autres épreuves du calendrier des championnats national et régional… Aussi et suivant les nouvelles directives nous confirmerons début mars si nous continuons ou non à la date du 30 avril et 1-2 mai 2021.»

Et de conclure: «En attendant, une nouvelle date est proposée, celle des 8, 9 et 10 octobre 2021. Nous souhaitons en avertir dès à présent les autorités communales, afin de ne pas les mettre devant le fait accompli, un peu plus de deux mois avant la date proposée. En espérant avoir, en retour, leur accord. D’ores et déjà, concernant les réservations, des salles, des sites de Jambes, des gîtes, de l’hôtel et de l’auberge de jeunesse, nous souhaitons tenir compte aussi de cette nouvelle option pour octobre».