Excel Mouscron: Un match à analyser en trois parties pour Simao

Le coach portugais était forcément déçu du résultat final. Mais comme il en a pris l’habitude, il a défendu son groupe en conférence de presse.

«C’est une défaite difficile, à la maison face à un concurrent direct. Mais ce n’est qu’une défaite! Il nous reste désormais huit matchs pour aller décrocher les 9 points qui nous séparent de notre objectif final (NDLR: les 35 points). Selon moi, ce n’est pas notre pire rencontre. En fait, je sépare le match en trois parties. Il y a d’abord les cinq premières minutes catastrophiques. On perd tous les duels, les seconds ballons et on prend un but. Derrière, on s’est bien repris. On s’est battu. On était plus compact et on a eu des opportunités de revenir au score. Même à 0-2, sur un but chanceux, j’étais certain qu’un but nous aurait permis de revenir. Mais après le 3e goal, et surtout la rouge, c’était compliqué. Il a fallu replacer des joueurs, jouer à dix. C’était très difficile. Mais globalement, je ne peux pas dire que c’était notre pire copie».

Toutefois, en l’absence de Matias Silvestre, la jeune équipe hurlue a semblé manquer d’organisation par moments. L’expérience de Lepoint aurait dès lors pu être utile plus tôt dans la rencontre. «Il est toujours plus facile de faire ce genre d’analyse après la rencontre, précisait le Portugais avec un rictus. Mais j’avais totalement confiance en Gueye pour faire le job. Il travaille avec nous depuis de longs mois. Il sait ce que j’attends comme comportement au sein de ma ligne défensive. Christophe ne s’entraînait à ce poste que depuis jeudi. Il aurait peut-être pu apporter plus de coaching. Mais je le répète, j’avais confiance dans le onze aligné».

Offensivement, les Hurlus ont également pêché, comme face à Eupen et l’Union. La sortie rapide de Da Costa en était la preuve. «Je ne veux pas que la fatigue soit une excuse. On n’a eu peu d’occasions claires. Mais on a amené le danger à plusieurs reprises. Mais face à une équipe repliée de la sorte dans son camp, c’est vraiment très difficile».