L’Allemagne appelle à ne pas confondre le dossier Navalny avec le gazoduc avec la Russie

Le ministre allemand de l’Economie, Peter Altmaier, a mis en garde contre le fait de lier le traitement réservé par Moscou au dissident russe Alexei Navalny au controversé gazoduc Nord Stream 2 en construction entre la Russie et l’Allemagne.

Dans des propos publiés dimanche par le journal Bild am Sonntag, le ministre préconise de poursuivre la construction du gazoduc, qui est presque terminé.

«Les relations d’affaires et les projets commerciaux qui existent depuis des décennies sont une chose et les graves violations des droits de l’Homme et nos réactions à ces dernières en sont une autre», a déclaré Peter Altmaier.

Il s’est fait l’écho des propos tenus vendredi par la chancelière allemande Angela Merkel, qui a également déclaré qu’elle ne voulait pas que les deux questions soient confondues.

L’entreprise à l’origine du projet a déclaré samedi qu’elle poursuivait la construction du gazoduc, en posant des tuyaux au sud de l’île danoise de Bornholm.

Le navire de pose de pipelines Fortuna a commencé à travailler dans la zone économique exclusive danoise le 24 janvier, et après les tests et les préparatifs, la construction a commencé, a expliqué la société.

Ce gazoduc devrait doubler la quantité de gaz naturel russe acheminé vers l’Allemagne via la mer Baltique, dans le but de fournir au pays une énergie abordable alors qu’il abandonne progressivement le charbon et l’énergie nucléaire.

Toutefois, les États-Unis affirment depuis longtemps que ce projet augmentera la dépendance énergétique de l’Europe vis-à-vis de la Russie, un argument répété par l’administration Biden ces derniers jours.

Les États-Unis ont sanctionné les entreprises impliquées dans la construction du gazoduc.