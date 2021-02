Greg Van Avermaet satisfait de sa condition

Pour la deuxième journée de suite, Greg Van Avermaet a terminé à la quatrième place à l’Étoile de Bessèges, samedi. Le champion olympique s’est montré satisfait du résultat et de sa condition.

«Je suis très heureux de comment cela s’est passé, c’est juste dommage que Ganna roulait encore devant», a raconté Van Avermaet auprès de sa nouvelle équipe, AG2R Citröen. «L’équipe a effectué un bel effort pour me positionner en vue de l’arrivée et j’ai terminé quatrième sur cette ascension. Je suis donc satisfait, en particulier du travail de l’équipe. Nous n’avons pas sprinté pour la victoire, mais c’était bon de faire encore une fois cet effort. J’ai pu me tester sur une telle arrivée et je suis content de mes jambes. Je me sens bien et les résultats ne sont pas mauvais. Je n’ai pas gagné, mais je peux construire sur cela pour les prochaines courses.»

Au classement général, Van Avermaet est sixième, à 50 secondes de Tim Wellens. Dimanche, un contre-la-montre de 11 kilomètres figure au programme. «Je n’ai pas de grandes attentes, car je ne suis pas un spécialiste du chrono et ce sera ma première sortie sur le vélo de contre-la-montre cette saison. Je vais faire de mon mieux et nous verrons où je suis à la fin.»