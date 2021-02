Victoire pour Vertessen avec le PSV, Openda battu

Yorbe Vertessen est entré au jeu lors de la victoire du PSV face à Twente samedi lors de la 21e journée d’Eredivisie (3-0).

Pour la troisième fois de sa carrière, Yorbe Vertessen est entré au jeu avec le PSV Eindhoven à la 86e minute à la place du double buteur Donyell Malen (30e et 53e). Le troisième but était de l’oœvre d’Eran Zahavi (36e). Maxime Delanghe est resté sur le banc du PSV qui revient provisoirement à quatre points de l’Ajax, leader, qui compte un match de moins. Twente est 7e avec 30 points.

Dans le même temps, Vitesse Arnhem a été battu 1-0 par Heereveen, Loïs Openda n’est pas parvenu à aider son équipe et est sorti à la 82e minute. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Henk Veerman (83e). Vitesse (42 points) reste 3e et voit donc le PSV s’éloigner et prendre 4 points d’avance au classement. Heerenveen est 8e avec 29 points.