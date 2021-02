80.000 doses du vaccin d’AstraZeneca seront livrées ce week-end

La première livraison de ce vaccin approuvé le 2 février par l’Agence européenne des médicaments (EMA) interviendra ce week-end. Chaque flacon contient dix doses.

Les 80.000 premières doses du vaccin du groupe pharmaceutique britannico-suédois seront livrées à la Belgique ce week-end et seront administrées dès la semaine prochaine, a affirmé samedi à l’agence Belga le président de la task force vaccination, Dirk Ramaekers.

Ce vaccin est le troisième autorisé en Belgique pour la vaccination contre le Covid-19, après celui des laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech et celui de la société de biotechnologie américaine Moderna. Il sera dans un premier temps réservé à certains groupes prioritaires de la tranche d’âge comprise entre 18 et 55 ans.

La première livraison de ce vaccin approuvé le 2 février par l’Agence européenne des médicaments (EMA) interviendra ce week-end, à raison de 80.000 doses, a précisé M. Ramaekers, expliquant que chaque flacon contient dix doses.

«Nous allons l’administrer dès que possible. Il s’agit d’un nouveau vaccin, donc une nouvelle procédure est en cours de développement. Les premières injections sont prêtes pour la semaine prochaine. Nous vaccinerons en régime à partir de la mi-février», a-t-il ajouté.

Selon le président de la task force vaccination, seules les deux premières livraisons ont été définitivement confirmées par AstraZeneca.

La première sera notamment utilisée, dès la mi-février, pour administrer une première dose aux policiers des unités d’intervention, a précisé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden dans un communiqué.