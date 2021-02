Victoire et clean sheet pour Casteels, Orel Mangala battu

Koen Casteels et Wolfsbourg l’ont emporté à Augsbourg samedi lors de la 20e journée de Bundesliga (0-2). Stuttgart, avec Orel Mangala, a été sèchement battu à Leverkusen (5-2).

Koen Casteels portait encore le brassard de capitaine samedi et le gardien de Wolfsbourg a réalisé sa cinquième clean sheet d’affilée. Les Loups l’ont emporté 0-2 à Augsbourg grâce à des buts de Wout Weghorst (38e) et Bote Baku (59e). Au classement, Wolfsbourg est troisième avec 38 points alors qu’Augsbourg est classé 13e avec 22 unités.

Dans le haut de classement, le Bayer Leverkusen s’est débarrassé facilement de Stuttgart, où Orel Mangala a joué toute la rencontre. Kerem Demirbay (18e et 31e), l’ancien Genkois Léon Bailey (56e), Florian Wirtz (68e) et le nouveau venu Demarai Gray (84e) ont inscrit les buts de Leverkusen, Sasa Kalajdzic a inscrit un doublé pour Stuttgart (50e et 77e). Grâce à cette victoire, Leverkusen reste quatrième avec 35 points, à 3 points de Wolfsbourg. Stuttgart est 10e avec 25 unités.

Benito Raman est entré à la 59e minute de la défaite 0-3 de Schalke 04 face à Leipzig, des buts de Nordi Mukiele (45e+3), Marcel Sabitzer (73e) et de Willi Orban (87e). Leipzig (41 points) conserve sa deuxième place de Bundesliga, à 7 points du leader, le Bayern Munich, vainqueur 0-1 au Hertha Berlin vendredi. Schalke 04 reste dernier du classement avec 8 unités.