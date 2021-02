Un appel à témoins après un vol avec violence au Tuquet

Vendredi soir, deux jeunes filles ont été agressées par le passager d’un véhicule dans le quartier du Tuquet. La police cherche des témoins.

L’appel est relayé sur la page Facebook de la police locale mouscronnoise ainsi que par le parquet de Tournai pour des faits qui se sont déroulés, vendredi vers 20 h, dans le quartier du Tuquet, à Mouscron.

Tout a, semble-t-il, débuté dans l’avenue de la Bourgogne où deux jeunes filles qui se dirigeaient à pied vers la rue Pasteur, ont été agressées par le passager d’une Citroën C3 gris clair. Le conducteur du véhicule a rejoint son comparse un peu plus loin à hauteur de la rue Camille Lemonnier où a éclaté une altercation entre les malfrats et les deux jeunes filles. Ces dernières se sont fait dérober leur GSM au cours de cette bagarre qui leur a valu des blessures légères. Les auteurs ont quant à eux pris la fuite en direction de la France, vers le quartier de la Marlière (Tourcoing) tout proche.

Selon la description fournie à la police par les victimes, l’un des deux agresseurs serait âgé entre 30 et 35 ans et portait une doudoune rouge, un pantalon de la même couleur ainsi qu’une casquette au moment de faits. L’autre aurait environ 17 ans et il était vêtu de vêtements sombres.

Si vous avez plus de renseignements concernant ces faits, vous pouvez prendre contact avec la police de Mouscron via le numéro +32 (0)56/863 000.