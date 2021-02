Un homme frappé, ligoté et jeté dans le canal de Bruxelles: plusieurs suspects inculpés

Deux des suspects majeurs ont été libérés sous conditions. Ils ont été inculpés comme auteur ou coauteur de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, avec préméditation.

Cinq suspects ont été appréhendés jeudi matin à Molenbeek-Saint-Jean pour avoir frappé, ligoté et jeté dans le canal de Bruxelles, le 28 août dernier, un jeune homme de 19 ans, selon une information publiée samedi par Sudinfo. Le média avance que les auteurs auraient agi à la suite de coups portés sur un enfant par la victime. Le jeune homme est parvenu à se libérer. Le parquet de Bruxelles a confirmé, samedi après-midi, l’interpellation de quatre majeurs et un mineur.

Deux des suspects majeurs ont été libérés sous conditions. Ils ont été inculpés comme auteur ou coauteur de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, avec préméditation, et de vol avec violences en bande et avec arme, a précisé le parquet de Bruxelles.

Les deux autres suspects majeurs ont été libérés sans condition. Mais ils sont inculpés, et ce comme auteur ou coauteur, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, avec préméditation. La décision relative au mineur interpellé n’a pas été communiquée.

Il s’agirait, selon Sudinfo, d’une expédition punitive. Une femme comptant parmi les suspects interpellés aurait donné rendez-vous à la victime pour qu’il fournisse une explication quant à une photographie circulant sur les réseaux sociaux et qui donnait lieu à penser que des coups avaient été portés sur un enfant. D’autres personnes l’attendaient. La victime aurait été frappée sur le lieu de rendez-vous puis sur l’avenue du Port. Un des inculpés aurait poussé le jeune homme à l’eau alors qu’il était ligoté. Il a réussi à se libérer et à regagner la berge.

Le parquet de Bruxelles n’a pas fait de commentaire.