VIDÉOS | Les Red Lions s’imposent en Espagne (0-2) pour la 400e de Dohmen

Les Red Lions remportent un 2e succès de rang contre l’Espagne (0-2), fêtant dignement à Valence la 400e cape de John-John Dohmen

Sous la conduite de son capitaine du jour John-John Dohmen qui célébrait sa 400e cape avec les Red Lions, la Belgique, N.1 au classement mondial, a remporté 0-2 face à l’Espagne (FIH-9) son 2e duel de Hockey Pro League du week-end, samedi, à l’Estadio Betero de Valence.

Pour leur premier match international de l’année, les champions du monde et d’Europe s’étaient déjà imposés 2-3 vendredi. À deux rencontres de la fin du tournoi rassemblant les 9 meilleures nations mondiales, ces deux résultats les propulsent confortablement en tête, avec 32 points en 13 matchs, soit 14 de plus que les Pays-Bas, 2e (18), qui comptent toutefois 4 matchs de moins.

Comme vendredi, la domination belge s’est rapidement transformée en but via un tir à la retourne en revers de Simon Gougnard (10e). En début de 2e quart-temps, Alexander Hendrickx soignait encore un peu plus ses statistiques de meilleur buteur de la compétition en transformant en but son 11e pc (18e).

La deuxième période était plus décousue, avec le 3e quart-temps toujours sous contrôle de la Belgique avant que les N.1 mondiaux ne reculent dans le dernier quart. Vincent Vanasch – en sauvant notamment un stroke et plusieurs pc – et sa défense devaient toutefois s’employer à plusieurs reprises en fin de 3e quart-temps et en fin de partie, mais le score n’évoluait plus.

Les hommes de Shane McLeod se consacreront désormais à leur championnat national et termineront la compétition fin mai avec trois duels à domicile contre l’Argentine (deux fois) et les Pays-Bas.