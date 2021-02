Il tente de tuer ses parents à deux reprises, Il ruine le travail de son avocat, Un voleur de voiture pas doué: 10 histoires judiciaires survenues en Wallonie

Double tentative de parricide: une plongée dans un contexte familial baigné par l’alcool et la maltraitance quotidienne; Une défense qui fut loin d’être opportune; Un voleur de voiture peu inspiré… Découvrez 10 histoires survenues cette semaine dans les tribunaux en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. Il tente de tuer ses parents, sur fond de violences familiales et d’alcoolisme

Les audiences sont parfois comme une fenêtre qui s’ouvre sur une détresse abyssale. Dans la maison familiale de Fosses, le prévenu s’en est pris physiquement à ses parents, à deux reprises. Le 30 mai 2015, il menace son père avec un cutter et le coupe à la gorge. Le 21 juillet 2018, c’est sa maman qui va recevoir une dizaine de coups de couteau au visage et aux mains. Deux scènes qui s’inscrivent dans un contexte familial qui l’est tout autant. Entre alcool et maltraitance quotidienne, le prévenu a répondu par la violence.

+LIRE LE COMPTE-RENDU

2. Désœuvré et à la rue, l’amoureux de ces dames était devenu leur harceleur

Fleurs, sous-vêtements, déclaration d’amour… Le SDF avait sorti le grand jeu pour séduire l’assistante sociale et la psychologue qui l’aidaient. Sauf qu’elles avaient gentiment refusé ses avances et qu’il avait persévéré, de manière inquiétante.

+LIRE LE COMPTE-RENDU

La citation de la semaine M’obliger à arrêter le cannabis? Pas top! +LIRE LE COMPTE-RENDU

3. Il vole une voiture et tente de la revendre… sur le lieu de travail du mari de la victime

Il pensait à un coup facile: s’emparer d’une Mercedes non verrouillée avec les clefs sur le contact et la revendre rapidement. Sauf que ce jeune voleur (18 ans au moment des faits) a tenté de revendre son butin sur le lieu de travail du mari de la victime. Une histoire rocambolesque et une affaire rapidement bouclée.

+LIRE LE COMPTE-RENDU

4. En une phrase, il ruine le travail de son avocat

Cette semaine, Jimmy, un Gaumais de 26 ans, et son avocat étaient présents au tribunal pour faire opposition à sa condamnation, en décembre, pour, entre autres, l’agression gratuite et à caractère raciste, d’un couple de retraités. Après avoir fait amende honorable, Jimmy reçoit une dernière fois la parole avant la clôture des débats. Et c’est là que les vieux démons sont revenus au galop. «Vous venez de ruiner tout le travail de votre avocat».

+LIRE LE COMPTE-RENDU

5. Un C4, et des écorchures en prime

Un gérant d’une société de navettes est poursuivi pour avoir empoigné son employé qui refusait de signer son document de licenciement. L’employé a quitté le bureau en emportant la clé de l’un des véhicules… Ce qui n’a pas plu au gérant de la société de navettes.

+LIRE LE COMPTE-RENDU

6. La police pense à un braqueur, elle découvre qu’il est dealer

Lorsque les services de la Zone de police du Condroz débarquent en février 2019 au domicile de ce jeune Hutois, alors âgé de 19 ans, ils sont plutôt surpris.

+LIRE LE COMPTE-RENDU