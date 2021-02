ATP Great Ocean Road Open: Jannik Sinner et Stefano Travaglia pour une finale 100% italienne

La finale du tournoi de tennis ATP Great Ocean Road Open de Melbourne, disputé sur surface dure et doté de 320.775 dollars, sera 100% italienne dimanche. Elle opposera en effet le jeune talent transalpin, Jannik Sinner, 19 ans, à Stefano Travaglia, de dix ans son aîné.

Stefano Travaglia, 29 ans, 71e au classement mondial, s’est imposé en demi-finales samedi face au Brésilien Thiago Monteiro, en deux manches 6-3, 6-4 pour tenter d’aller décrocher dimanche face à son compatriote son premier titre sur le circuit ATP, pour sa première finale.

Jannik Sinner, 19 ans, 36e mondial, poursuit de son côté sa fulgurante progression pour essayer lui d’ajouter un second titre à son palmarès après son succès à Sofia l’an dernier pour sa première finale sur le circuit ATP.

En demi-finales samedi, Sinner a écarté le Russe Karen Khachanov, 24 ans, 20e mondial en trois manches 7-6 (7/4), 4-6 et 7-6 (7/4), sauvant au passage une balle de match dans le troisième set, au bout d’un long duel de plus de trois heures (3 heures et 7 minutes).