Le «Wallonie» pour ouvrir la saison?

Le rallye de Wallonie est prévu dans moins de trois mois pour ouvrir la saison. L’organisation se laisse encore un mois avant de réagir.

À l’instar de la société en général, le monde du rallye a besoin d’une perspective. Dès lors, le RACB et le promoteur du championnat national ont choisi de présenter le calendrier 2021. Le championnat sera lancé au Rallye de Wallonie (30 avril-2 mai). Au total, 10 rallyes figurent au programme et les 6 meilleurs résultats seront retenus pour le championnat. Chacun en est conscient: «L’année 2021 sera encore placée sous le signe de la crise sanitaire. Le calendrier prévu comptera exceptionnellement 10 manches, les organisateurs méritant aussi un maximum de soutien en ces temps difficiles. En incluant 10 épreuves au calendrier, nous voulons soutenir les organisateurs et nous anticipons une éventuelle annulation ou report. Nous voulons cependant insister sur le fait qu’au niveau des budgets, cela n’entraînera pas d’augmentation des coûts pour les concurrents puisqu’ils ne pourront retenir que les 6 meilleurs résultats pour le classement final. Nous savons naturellement que les concurrents sélectionneront certaines épreuves, mais c’est une année de transition. L’objectif est de retrouver en 2022 un calendrier normal, réparti sur toute l’année», confirme le promoteur de la compétition.

10 épreuves en période de crise?

Afin de donner au processus de vaccination un maximum de temps pour se dérouler normalement, il a été décidé que le championnat démarrera en bord de Meuse (les organisateurs garderont une date alternative si la pandémie ne permet pas un déroulement normal et, après contact, ne préfère pas communiquer pour l’instant). Les organisateurs du South Belgian Rally voient également leurs efforts récompensés par une place au calendrier le samedi 26 juin, soit un début de saison national dans notre province.

Le TAC Rally délaisse sa date en avril pour se dérouler en juillet, quelques semaines avant la manche mondiale du WRC toujours prévue à Ypres (et on l’espère, autour de Francorchamps le dimanche). En septembre, l’Omloop van Vlaanderen (3-4/9) et l’East Belgian Rally (25/9) conservent leur place habituelle au calendrier. Le Sezoensrally suivra ensuite le samedi 16 octobre. Quant au Condroz également sous réserve pour l’instant et toujours programmé les 6 et 7 novembre, il ne conclura pas la saison vu que, le 27 novembre, le Rally van Haspengouw promet aussi des conditions souvent délicates.

La finale du BRC aura donc lieu les 4 et 5 décembre dans la région de Spa pour une épreuve qui clôturera une saison compacte et unique entre fin avril et début décembre.

Calendrier 2021

30 avril-2 mai: Rallye de Wallonie*

26 juin: South Belgian Rally

24 juillet: TAC Rally

13-15 août: Ypres Rally Belgium

3-4 septembre: Omloop van Vlaanderen

25 septembre: East Belgian Rally

16 octobre : Sezoensrally

5-7 novembre: Rallye du Condroz*

27 novembre: Rally van Haspengouw

4-5 décembre: Spa Rally

(* sous réserve d’accord avec le promoteur).