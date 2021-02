L’OMS appelle au développement «massif» des moyens de produire des vaccins anti-Covid

Le patron de l’OMS a appelé vendredi «à un développement massif des capacités de production» des vaccins anti-Covid pour ne pas annihiler tous les progrès faits dans la lutte contre la pandémie.

Le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cité l’exemple du groupe pharmaceutique français Sanofi, qui a pris du retard dans le développement de son propre vaccin, mais a offert de produire à partir de cet été celui de son concurrent Pfizer/BioNTech, déjà largement autorisé et à l’efficacité prouvée.

«Nous appelons d’autres compagnies à suivre cet exemple», a lancé le directeur général.

Les enjeux financiers sont gigantesques. Pfizer a estimé que le chiffre d’affaires de son vaccin anti-covid atteindrait en 2021 le montant astronomique de 15 milliards de dollars.

Fin janvier le Suisse Novartis avait aussi annoncé qu’il mettait à disposition des capacités pour mettre le vaccin de Pfizer/BioNTech dans des flacons.

«Les fabricants peuvent faire plus: ils ont reçu d’importants fonds publics, et nous les encourageons tous à partager les données et technologies pour aider à un accès équitable aux vaccins dans le monde entier», a dit le docteur Tedros.

Il a aussi suggéré de refaire ce qui avait fait ses preuves pour démultiplier la production de traitements anti-HIV et contre l’hépatite C, à savoir pour les groupes pharmaceutiques d’accorder des licences de fabrication non exclusives à d’autres producteurs, afin qu’ils puissent eux aussi produire le vaccin.

L’OMS a mis sur pied une plateforme d’échange (COVID-19 Technology Access Pool ou C-TAP) qui doit justement servir de moyen de partager du savoir-faire, de la propriété intellectuelle et des données. De l’aveu même de l’agence onusienne, cette plateforme n’est pas utilisée.

Mais le docteur Tedros souligne qu’elle pourrait justement aider à trouver des capacités de production qui ne sont pas encore utilisées, et aider à construire des sites de production supplémentaires, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

«Augmenter la capacité de production à l’échelle mondiale rendrait également les pays pauvres moins dépendants des pays riches», a-t-il souligné. Il a réitéré son appel à ces pays riches, qui ont vacciné les plus vulnérables et leur personnel soignant, à mettre les doses en trop à disposition des pays défavorisés.

Même si le nombre de vaccinations dans le monde a désormais dépassé celui des cas d’infection enregistrés, le directeur général a souligné que les trois quarts de ces vaccinations ont été faites dans seulement 10 pays qui représentent 60% du PIB mondial.

«Au moins 130 pays, qui comptent 2,5 milliards de personnes, n’ont pas injecté un seul vaccin», a-t-il déclaré.

«Si nous n’éradiquons pas le virus partout, nous pourrions bien nous retrouver à la case départ», a-t-il mis en garde.