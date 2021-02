Les tatoueurs déçus de rouvrir après les coiffeurs

Le secteur se montre toutefois optimiste: ils ont une date de réouverture en vue.

Les tatoueurs et pierceurs sont mitigés après l’annonce de la reprise des activités des métiers de contacts non médicaux le 1er mars, signifiée vendredi par le comité de concertation. Les coiffeurs, eux, seront en effet autorisés à rouvrir leur salon dès le 13 février prochain.

«Nous avons enfin une date fixe pour la réouverture», se réjouit Gwenaëlle Reaume, secrétaire de l’ASBL Tatouage Belgique, «mais la logique aurait voulu qu’on ouvre avant les coiffeurs, vu que notre métier implique qu’on a une formation à l’hygiène de base».

Les métiers non médicaux de contact seront contraints de respecter des conditions très strictes. Un temps d’attente de dix minutes devra être observé entre deux rendez-vous de manière à pouvoir nettoyer et désinfecter. Les clients devront prendre un rendez-vous et attendre à l’extérieur du salon. Une ventilation devra être assurée. Les services à domicile restent par contre interdits, a indiqué le comité de concertation.

Des mesures qui satisfont les tatoueurs, d’autant que ventiler entre deux clients suffira et qu’ils ne seront pas obligés de maintenir les portes et fenêtres tout le temps ouvertes, comme cela avait été proposé initialement.