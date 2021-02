Davantage de cas signalés dans les écoles francophones

La semaine du 25 au 31 janvier, 1.233 cas de Covid-19 dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (sur 900.000 élèves) ont été signalés aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE), indique l’ONE dans un communiqué vendredi.

Parmi ces cas, 926 ont été rapportés chez des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire. Le nombre de cas a augmenté par rapport à la semaine précédente mais «les incidences de nouveaux cas calculées sur 14 jours sont encore inférieures à l’incidence de la population belge» en général, nuance l’ONE.

Durant la semaine du 18 au 24 janvier, 691 cas de Covid-19 à l’école avaient été signalés. Cependant, depuis le 25 janvier, les consignes de testing ont été élargies et davantage d’élèves sont testés. «Les protocoles de gestion de cas ont été mis à jour, prévoyant non seulement un double testing pour les contacts à haut risque à J1 et J7, mais aussi une possibilité de testing élargie à l’ensemble de l’école en cas d’identification de plusieurs clusters», précise le communiqué.

L’augmentation du nombre de cas est plus importante chez les élèves de primaire. Les contaminations en primaire dépassent d’ailleurs pour la première fois depuis le 1er septembre celles enregistrées en secondaire.

Toutefois, l’incidence des cas sur 14 jours dans les écoles reste inférieure à celle de la population générale belge, assure l’ONE. «L’incidence de la population générale belge est à l’heure actuelle de 271,1», contre 208 sur 100.000 dans les écoles primaires et de 180 en secondaire.

Enfin, un ou plusieurs clusters ont été découverts au cours de la semaine dans 94 écoles sur les 2.500 en FWB (0,03%).

«Parmi les cas positifs, 40% ont été testés à la suite de symptômes, 32% à la suite d’un contact étroit dans la famille ou le foyer, et 20% pour un contact étroit à l’école», ajoute l’ONE.