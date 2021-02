Vaccination: les personnes à risque ayant un médecin généraliste automatiquement conviées

Alors que la première phase (1A) de vaccination contre le coronavirus bat son plein en Belgique, la phase 1B concernera principalement les personnes âgées de plus de 65 ans ne vivant pas en maison de repos et les personnes souffrant de certains problèmes de santé.

Ces personnes à risque ne devront se soucier de rien si elles disposent d’un médecin généraliste régulier qui se charge de leur dossier médical global (DMG). «Le moment venu, ces patients à risque seront invités à procéder à leur vaccination», précise le Commissariat Corona du gouvernement. Quelque 1,5 million de Belges correspondraient à ce profil.

«En revanche, les patients à risque qui n’ont pas de médecin généraliste attitré doivent prendre contact avec celui de leur choix en vue de constituer un DMG. Ce n’est qu’une fois que ce dossier médical sera ouvert qu’ils pourront être invités à se faire vacciner.»

La date du coup d’envoi de la phase 1B de vaccination n’est pas encore connue avec précision. «Cela dépend du nombre de vaccins disponibles. Dans un premier temps, le plus grand nombre possible de personnes âgées de plus de 65 ans seront invitées à se rendre dans un centre de vaccination selon des catégories d’âge décroissantes. Selon les estimations actuelles, il sera probablement possible de commencer à vacciner au plus tôt dans la deuxième quinzaine de mars les patients de moins de 65 ans qui appartiennent à un groupe à risque.»