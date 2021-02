L’horeca a manifesté aux 4 coins de la Wallonie et de Bruxelles: que s’est-il passé près de chez vous?

Contraints de garder leurs portes closes depuis le 19 octobre pour éviter la propagation du Covid-19, les professionnels du secteur horeca en ont ras le bol et ils l’ont fait savoir ce vendredi aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles.

Des représentants de l’horeca bruxellois et wallons ont manifesté ce vendredi après-midi dans une trentaine d’endroits différents du sud du pays et dans la capitale. Objectif: faire entendre la voix des quelque 750 brasseries et cafés signataires des collectifs «Resto Bar Bruxelles» et «Wallonie Horeca».

Par petits groupes - mesures sanitaires obligent -, ils se sont rassemblés à Bruxelles, à Tournai, à Namur, à Liège ou encore à Louvain-la-Neuve, devant des lieux symboliques comme les administrations communales ou les grand-places. Que s’est-il passé près de chez vous? On fait le point province par province.

1 Liège

«La situation est intenable. On n’en peut plus, aussi bien financièrement que moralement. Sans la moindre perspective de réouverture, on va devoir mettre la clef sous le paillasson.»

Marie Halkein, du restaurant Moment, et une des responsables du rassemblement organisé à Liège, n’en peut plus.

Une manifestation a aussi eu lieu plus à l’est de la province. «Rien n’était prévu sur le Pays de Herve. Or nous avons beaucoup de restaurateurs, des produits de bouche… Il fallait être représentés sur la carte», annonce Thierry Vanbrabant (du Cochon Embouteillé, à Hombourg). Pour le Plateau, ce rassemblement «pacifique, sans bloquer la nationale, avec l’accord de la Commune et de la police» était crucial.

À Huy aussi, plus de 70 indépendants étaient réunis cet après-midi sur la grand-place pour faire part de leur mécontentement à propos des mesures sanitaires, qui les contraignent à rester fermer.

2 Bruxelles

3 Namur

4 Luxembourg

Les restaurateurs de la Vallée de la Semois se sont rassemblés à Rochehaut pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation. Quatre-vingts tabliers et vestes de cuisine ont surplombé la vallée de Frahan, pour marquer le coup, dans le calme.

5 Hainaut

6 Brabant wallon

