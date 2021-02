WTA Gippsland Trophy | Elise Mertens: «Osaka est sans doute la meilleure joueuse de ces derniers mois»

Après la N.5, place à la N.3. Victorieuse d’Elina Svitolina (WTA 5) vendredi en quarts de finale du Gippsland Trophy, à Melbourne, Elise Mertens (WTA 20) aura désormais rendez-vous avec Naomi Osaka (WTA 3).

La Japonaise, 23 ans, ancienne N.1 mondiale et lauréate de l’US Open en septembre dernier, a battu de son côté la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 79), 30 ans, 7-5, 6-1.

«Osaka est une fille qui ne perd pas souvent», déclare Elise Mertens. «Ce sera donc un match difficile, mais je ne peux rêver meilleure préparation pour un tournoi du Grand Chelem que d’affronter des adversaires redoutables. Osaka est sans doute la meilleure joueuse de ces derniers mois, oui. En tout cas, elle est celle qui a obtenu les meilleurs résultats (NDLR: finale à Cincinnati, qu’elle n’a pas jouée contre Azarenka, puis victoire à l’US Open). Je l’ai affrontée au tournoi de Cincinnati et elle est très performante en Grand Chelem».

À Cincinnati, ou plutôt dans l’enceinte de Flushing Meadows, vu que le tournoi avait été délocalisé à New York en raison de la pandémie du Covid-19, Elise Mertens avait disputé un bon match contre Naomi Osaka, s’inclinant 6-2, 7-6 (7/5) après avoir mené 4-2 dans le deuxième set. Elle sait notamment qu’elle devra bien servir ce samedi à Melbourne pour éviter que la protégée de Wim Fissette ne puisse faire feu de tout bois.

«J’ai beaucoup travaillé mon service durant la préparation hivernale», a-t-elle ajouté. «J’ai cherché à apporter plus de variété et d’efficacité. Le premier service est très important. C’est un réel avantage et c’était nécessaire de faire mieux que l’an dernier si je veux grimper au classement».

Osaka retrouve Mertens: «Je me sens plus à l’aise au fil des matches»

Le Gippsland Trophy est également le premier tournoi WTA de l’année 2021 pour Naomi Osaka, qui n’a plus joué depuis son triomphe à l’US Open en septembre dernier. Il n’empêche, la protégée du Trudonnaire Wim Fissette, a déjà l’air bien en jambes.

«Je me sens plus à l’aise au fil des matches, mais je ne sais pas si j’ai déjà enlevé toute la rouille», a-t-elle souri. «J’ai appris à prendre chaque match comme une expérience et ici, avant un Grand Chelem, je cherche surtout à perfectionner certains aspects de mon jeu, plutôt que d’essayer simplement de gagner le match. Aujourd’hui, j’étais encore un peu lente au début, peut-être parce que j’avais passé la journée de repos couchée sur mon lit à ne rien faire. J’essaie notamment de bien servir sous pression. Je sais que mon service est une arme, mais je ressens de la pression quand j’affronte des adversaires qui retournent extrêmement bien. Et c’est bien de pouvoir leur renvoyer l’ascenseur.».