VIDÉO | L’horeca de la Semois montre son ras-le-bol face à la fermeture forcée

Les restaurateurs de la Vallée de la Semois se sont rassemblés à Rochehaut pour exprimer leur ras-le-bol face à la situation.

Quatre-vingts tabliers et vestes de cuisine surplombent la vallée de Frahan. Ce vendredi, des restaurateurs venus d’Alle, Vresse-sur-Semois, Bouillon, Poupehan, Frahan et Bohan ont rejoint leurs confrères à Rochehaut pour marquer le coup, dans le calme.

Dans cette région encore bien fréquentée par les touristes, l’horeca se sent tout de même à bout de souffle. Chacun a fait une croix sur les vacances de Carnaval, mais espère une réouverture en mars. « Si on rate Pâques, le 1er mai, l’Ascension… certains ne s’en sortiront pas du tout!», prévient Christine Boreux, de la Petite Étable à Rochehaut.

« On veut que le gouvernement pense à nous, on veut lui rappeler qu’on existe et qu’on est fermés depuis plus de 3 mois», explique Quentin Monfort, gérant de l’An 1600. Le sentiment partagé: celui du ras-le-bol.

« On se sent encore soutenus par les clients, qui commandent des plats traiteurs… mais ils veulent revenir!», affirment les restaurateurs. Les klaxons des automobilistes en témoignent…