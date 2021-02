Vers une réouverture des salons de coiffure le 13 février, les autres métiers de contact en attente

Quelles mesures?

Les salons de coiffure pourront rouvrir le 13 février, comme évoquée, moyennant une situation épidémiologique favorable et l’application d’un protocole sanitaire strict.

Pour les autres métiers de contact, il faudra toutefois patienter. La date du premier mars est annoncée pour la reprise.

La question de la réouverture des zoos et des parcs animaliers était également au centre des discussions. Aux premières nouvelles, ceux-ci pourront rouvrir aussi le 13 février.

Les centres de vacances et les campings auront, eux, le feu vert à partir du 8 février.

Et l’horeca dans tout ça? Il manifeste ce vendredi en Wallonie et à Bruxelles dans une trentaine d’endroits différents. Objectif: faire entendre la voix des quelque 750 brasseries et cafés signataires des collectifs «Resto Bar Bruxelles» et «Wallonie Horeca» qui réclament une réouverture rapide du secteur. Reste à savoir si le Comité de concertation pourra offrir des perspectives.

