Les Britanniques devront apporter leur propre stylo pour voter le 6 mai

Les élections locales en Angleterre et au Pays de Galles se tiendront comme prévu le 6 mai malgré la pandémie mais les électeurs devront apporter leur propre stylo, a annoncé vendredi le gouvernement britannique, qui compte vacciner d’ici là tous les plus de 50 ans.

Ce scrutin était initialement prévu en mai 2020 à Londres et dans de nombreuses autres municipalités avant d’être reporté d’un an à cause de la pandémie de coronavirus.

«La démocratie ne devrait pas être annulée à cause du Covid», a déclaré la secrétaire d’État chargée de la Constitution, Chloe Smith, dans un communiqué. «Le gouvernement déployant le vaccin auprès des plus vulnérables, nous pourrons lever le confinement et rouvrir notre pays de manière sûre. Nous travaillerons avec les partis politiques pour assurer que ces élections importantes soient libres et justes», a-t-elle ajouté.

D’ici mai, le gouvernement a indiqué vouloir vacciner tous les neuf groupes de personnes prioritaires, c’est-à-dire les plus de plus de 50 ans, les plus vulnérables et les soignants, soit environ 32 millions de personnes au total.

Des élections à fort enjeu sont également prévues le 6 mai pour renouveler le Parlement écossais, où les indépendantistes du SNP sont donnés largement gagnants par les sondages.

Parmi les mesures prévues, les électeurs devront apporter leur propre crayon ou stylo pour marquer leur bulletin et porter un masque dans les bureaux de vote, où du gel désinfectant sera mis à disposition et des panneaux de séparation seront mis en place. Comme lors des précédents scrutins, un vote par correspondance est également mis en place.