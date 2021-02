Coronavirus | Vaccins: 28.696 vaccins déjà livrés dans les institutions bruxelloises

Covid-19: tous les résidents des 162 maisons de repos ainsi que des résidences-services bruxelloises qui le souhaitent auront reçu les deux doses de vaccin d’ici quelques jours. En tout, près de 28.700 vaccins ont déjà été livrés.

D’ici la fin de la semaine prochaine, tous les résidents des 162 maisons de repos (et de soins) ainsi que des résidences-services bruxelloises qui le souhaitent auront reçu les deux doses de vaccin. Le personnel, quant à lui, aura reçu ses deux doses d’ici la fin du mois de février, a indiqué ce vendredi l’opérateur public bruxellois de la Santé Iriscare.

La campagne de vaccination pour les autres collectivités bruxelloises (centres d’hébergement pour personnes atteintes de handicap, centres de revalidation, maisons de soins psychiatriques, centres de jour et centres de soins de jour) débutera le 1er mars.

En tout, 28.696 vaccins ont déjà été livrés dans les institutions bruxelloises. Après les 12.820 vaccins livrés en janvier dans les 162 MR, MRS et résidences-services bruxelloises afin d’administrer une première dose aux résidents, des livraisons ont lieu dans ces mêmes établissements afin d’administrer la seconde dose à ces personnes et la première dose aux membres du personnel.

Durant la semaine du 25 janvier, 53 établissements ont ainsi reçu 6.228 vaccins. Le mardi 2 février 2021, ce sont 88 institutions qui ont reçu 9.648 vaccins afin de procéder aux vaccinations des résidents (deuxième dose) et du personnel (première dose).

Les 28.696 vaccins qui ont déjà été livrés doivent permettre de couvrir 92% des résidents et 59% du personnel.

Par ailleurs, Iriscare poursuit ses actions d’information du personnel des institutions de soins bruxelloises à propos de la vaccination, en collaboration avec les services des trois commissions communautaires bruxelloises afin de convaincre un maximum de personnes de l’intérêt de se faire vacciner en leur donnant toutes les informations qu’elles souhaitent avoir.

Retroussons-nous les manches

Trois webinaires auxquels ont pris part le docteur Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus auprès du centre de crise, et la docteur Leïla Belkhir (UCLouvain) ont déjà eu lieu fin décembre et mi-janvier. Trois nouveaux webinaires sont prévus la semaine du 8 février en présence d’Yves Van Laethem, de Leïla Belkhir et du professeur Leroux-Roels (UZ Gent).

En parallèle, afin de privilégier également une approche plus individuelle et en petit groupe, plusieurs Médecins Coordinateur et Conseiller (MCC), ont organisé des sessions d’information au sein de leurs maisons de repos et maisons de repos et de soins. Iriscare met à leur disposition une série d’outils afin de les y aider. Médecins Sans Frontières (MSF) se rend également sur place dans un but de sensibilisation.

Une campagne de communication baptisée «Retroussons-nous les manches» (affiches, flyers, ...) a été lancée dans les institutions bruxelloises pour rappeler que le vaccin est sûr et efficace et expliquer les procédures à suivre. Deux vidéos ont été réalisées: l’une à destination des personnes devant se faire vacciner et la seconde pour expliquer la procédure entourant la vaccination. L’ensemble du matériel de cette campagne de communication est disponible sur le site d’Iriscare.