Les avenues Jules César et de l’Atlantique passeront finalement à 30km/h

À Woluwe-Saint-Pierre, les riverains s’inquiétaient de voir les avenues Jules César et de l’Atlantique considérées comme «structurantes». Et donc maintenues à 50km/h malgré la généralisation du 30 à Bruxelles. Une consultation citoyenne change la donne.

À Woluwe-Saint-Pierre, les riverains des avenues Jules César et de l’Atlantique, dans le quartier du Chant d’Oiseau, pourront continuer à entendre lesdits pépiements. En effet, ces voiries passeront à 30km/h, comme de nombreuses autres désormais à Bruxelles.

Pourquoi cette précision, alors que toute la Région bruxelloise roule à 30 sauf exception depuis le 1er janvier 2021? En fait, ces axes avaient été considérés comme «structurants» dans la définition qu’en faisait la Commune. Dès lors, ils avaient été limités non pas à 30, mais à 50km/h lors de la mise en place des nouvelles mesures. Dans le quartier, considéré comme résidentiel, les riverains ont donc donné de la voix: ils craignaient de voir leurs rues se transformer en axes de transit dans un quartier Montgomery très fréquenté aux heures de pointe.

122 votes, 75% en faveur du 30km/h

«Ce plan théorique a suscité pas mal de débats constructifs», reconnaît la Commune. Qui a donc lancé une consultation citoyenne dans ces deux avenues «afin d’arrêter une décision définitive sur le choix de la vitesse maximale à autoriser». Les riverains devaient se prononcer soit en faveur du 30, soit en faveur du 50.

On apprend ce 5 février que, dans chacune des avenues, les votants se sont prononcés «avec une large majorité en faveur du passage à 30km/h», selon l’échevin de la Mobilité Alexandre Pirson (cdH). Dans le détail, les 122 votes se répartissent comme suit: 49 sur 68 (soit 72%) dans l’avenue de l’Atlantique, et 40 sur 54 (soit 74%) dans l’avenue Jules César.

«Je suis très satisfait par l’organisation et les résultats de cette enquête. Cela démontre cette volonté citoyenne toujours plus importante de s’impliquer», se réjouit Benoît Cerexhe, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre (cdH). «Voici aussi le plus bel exemple du fait que nous sommes ouverts à la discussion».

Le passage en zone 30 des avenues Jules César et de l’Atlantique sera effectif dans les jours à venir, dès que la Région aura pris connaissance des résultats de l’enquête et qu’elle les aura validés.