Liège-Bastogne-Liège: la Doyenne s’élancera le 25 avril de la place St-Lambert

La 107e édition de Liège-Bastogne-Liège, le dimanche 25 avril prochain, prendra son départ de la place St-Lambert pour arriver au Quai des Ardennes, en plein centre de Liège, au terme d’un parcours de 259,5 km, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Une nouvelle côte a été ajoutée au parcours, la Côte de Desnié.

Au départ de la place St-Lambert, les coureurs se dirigeront vers Aywaille en direction de la Roche-en-Ardennes pour la première des onze ascensions de la journée, puis Bastogne au km 100. La traditionnelle Côte de St-Roch à Houffalize précédera l’arrivée à Vielsalm avec ensuite l’enchaînement de quatre Côtes: la Haute-levée, Stockeu, Wanne et Mont-le-Soie. Une fois passé Francorchamps, il restera cinq Côtes à passer: le Col du Rosier, la Côte de Desnié, nouvelle venue donc, la Redoute et la Côte des Forges et la Roche-aux-Faucons, dernière difficulté de la journée à 13,5 km de l’arrivée, jugée comme l’an dernier, au Quai des Ardennes.

Le plateau comprendra les dix-neuf équipes WorldTour, dont Deceuninck-Quick Step et Lotto Soudal, ainsi que les deux premières de l’UCI ProTeam 2020, Alpecin-Fenix et Arkéa-Samsic. Les équipes invitées, Bingoal-Wallonie-Bruxelles, Gazprom Rusvelo, Sport Vlaanderen Baloise et Total Direct Energie, compléteront la liste des engagés.