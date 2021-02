Cette semaine dans vos oreilles: les Foo Fighters déroulent, une jolie découverte avec la Belge Aucklane et des concerts

Les Foo Fighters jouent la sécurité avec ce 10e album plutôt bien gaulé mais qui peine à décoller.

Prévu l’année dernière, Medicine at Midnight, le 10e album des Foo Fighters sort enfin. Emmené par l’encourageant et prémonitoire Waiting on a War, cet album cochait toutes les cases pour susciter la réjouissance: enregistré dans une grande maison des années 40, hantées d’esprits bienveillants, Medicine at Night a été bouclé en quelques semaines par un Dave Grohl impatient et un groupe reposé après une tournée harassante.

Pourtant, c’est un album en demi-teinte que Grohl et ses camarades offrent à l’écoute.

Hommage non dissimulé à Lemmy de Motörhead

Si on se délecte au son des grosses guitares d’un No Son of Mine (hommage tout à fait assumé à feu Lemmy Kilmister de Motörhead et son Ace of Spades), on est plus sceptique à l’écoute de Making a Fire (et ses «nanananana») ou Cloudspotter, qui sonne comme un morceau non retenu par Lenny Kravitz. Non pas que ces titres soient mauvais (loin de là) ou moins percutants mais on ne comprend pas où le groupe veut nous emmener. Et c’est assez dommage parce que ces titres ouvrent l’album. Ce n’est qu’à la guitare de Waiting on a War, quatrième morceau de l’album, qu’on est enfin happé.

- Dommage, d’autant que Dave Grohl et les siens osent des détours dans des univers peu explorés par le groupe. Notamment sur le très planant Chasing Birds qu’on dirait tout droit sorti d’un album de David Bowie. Un ovni un peu perdu au milieu de cet album qui se termine en fanfare avec le pop mais néanmoins musclé Love Dies Young qui devrait secouer les foules lorsque le groupe retrouvera inévitablement le chemin de la scène.

Bref, en ces temps de crise, les Foo Fighters préfèrent s’appuyer sur leurs bases solides plutôt que de s’aventurer vers d’autres atmosphères pourtant prometteuses. On ne leur jettera pas la pierre…

«Medicine at Night», Sony.

Les autres sorties de la semaine The Weather Station: (****) - Le début est intrigant: une batterie effleurée, jazzy, une ambiance de film et la voix de Tamara Lindeman qui n’arrive qu’une bonne minute plus tard. Un premier titre magistral qui nous cueille et nous embarque jusqu’à la fin de cet Ignorance, le 5e album des Canadiens de The Weather Station. Sensuel et hypnotique. (A.Vt.) Fat Possum Records Transatlantic: «The Absolute Universe» (****) - Vous appréciez le rock progressif et ses références aux années 70? Alors, Transatlantic ne devrait pas vous laisser indifférent avec ses musiciens issus de formations aussi renommées que Marillion, The Flower Kings ou Dream Theater, sans parler de l’américain Neal Morse. Une dream team qui déroule sur ce 5e album épique à souhait et disponible en deux versions. (P.B.) Inside Out Puma Blue: «In Praise Of Shadows» (****) - Des basses lentes, profondes, comme un cœur qui bat, un groove lancinant, une voix nonchalante qui vous enveloppe, parfois jusqu’au murmure. C’est doux, on se sent bien avec la musique de Puma Blue. Un premier album à l’ambiance intime, nocturne, que le jeune chanteur et musicien britannique a façonné lors de ses nuits d’insomnie. (A.Vt.) Blue Flowers John Carpenter: «Lost Themes 3» (***) - Le célèbre cinéaste américain n’a plus rien réalisé depuis une dizaine d’années mais cela ne l’empêche pas de poursuivre ses aventures musicales. Il propose ici des instrumentaux minimalistes, synthétiques et glaçants, telles une B.O. imaginaire, renvoyant à celles qu’il avait lui-même composées pour ses propres films (on pense à Halloween ou The Fog), faute de budget suffisant. (P.B.) Sacred Bones rec. Black Country: «For the First Time» (****) - Un côté orchestre balkanique, violons et cuivres qui donne envie de bouger. Un côté new wave dans le chant. Des envolées jazz. Des moments sombres et cinématographiques. Tout en faisant une belle place aux guitares bien rock… Les sept jeunes musiciens du groupe britannique Black Country, New Road ne font rien comme les autres. Et c’est sacrément rafraîchissant. (A.Vt.) Ninja Tune. Le 24 octobre au Botanique à Bruxelles.

Le juke-box de la semaine

Parmi les sorties, cette semaine, on pointera le retour surprenant de Marquis de Sade, groupe mythique du début des années 80. Après une séparation qui semblait définitive et le décès de son chanteur emblématique, Philippe Pascal, en 2019, le groupe revient sous le nom de Marquis avec un album dont on ne manquera pas de vous parler dans les prochains jours.

Dans un autre style mais toujours en français, The Pirouettes sort l’album Équilibre ce vendredi. Une pop électro rafraîchissante pour ce jeune duo.

Et enfin, Joane, le demi-finaliste de la 7e saison de The Voice, présente son 1er EP, Cheveux longs. Un son et une personnalité atypiques à découvrir.

À suivre…

La liégeoise Charlotte Maquet, alias Aucklane sort un second single qui confirme tout le bien que l’on pense de cette jeune artiste. On vous laisse découvrir sa très jolie voix et les belles compositions de Shattered.

Autre artiste à suivre, Aurel. Il ne s’agit pas ici d’un inconnu puisqu’Aurelio Mattern se cachait déjà derrière les projets Lucy Lucy, Sonnfjord ou Paon. Le revoici en solo avec le titre Hier la plage, qui va apporter un peu de soleil dans la grisaille.

Concerts

Vu l’incertitude qui règne encore autour de la possibilité de se produire sur scène, Tanaë annonce le report de son concert prévu le 20/03 à la Rotonde du Botanique à une date ultérieure.

Par contre, réjouissons-nous, d’autres artistes ont programmé des dates chez nous. On notera la venue de Gaétan Roussel au Botanique, le 28/04/2022…

Et avant cela, on vous encourage à découvrir l’univers de LO en livestream, le 18/02.