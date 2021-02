Tabassés à coup de panneaux de signalisation...

3 suspects, dont deux mineurs, d’une violente bagarre ont été interpellés à la suite de perquisitions menées dans le quartier des Marolles.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a interpellé lundi trois suspects d’une violente bagarre qui avait eu lieu sur la voie publique, boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles, le 23 janvier dernier, a-t-elle communiqué ce vendredi. Trois hommes avaient été victimes de coups violents commis notamment à l’aide de panneaux de signalisation et de barres de fer.

Les trois suspects ont été interpellés à la suite de perquisitions menées dans le quartier des Marolles.

Deux des suspects, mineurs, ont été placés en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ). Le troisième, majeur, a été entendu par le juge d’instruction avant d’être libéré sous conditions.

Le 23 janvier dernier en soirée, une violente bagarre a éclaté boulevard Maurice Lemonnier, dans le quartier Stalingrad à Bruxelles. Trois individus ont été grièvement blessés et ont subi des incapacités de travail de 5, 7 et 11 jours après avoir été tabassés notamment à coups de panneaux de signalisation et de barres de fer.