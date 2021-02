Nethys: Jean-Claude Marcourt perquisitionné au parlement wallon

Des perquisitions sont en cours au parlement wallon dans le cadre de l’affaire Nethys. Le président de l’assemblée, Jean-Claude Marcourt, est ciblé par les enquêteurs.

Des perquisitions sont en cours au bureau de la présidence du parlement de Wallonie, au square Arthur Masson, à Namur, dans le cadre de l’instruction judiciaire du volet «rémunérations» de l’affaire Nethys.

Le bureau du président de l’assemblée parlementaire, Jean-Claude Marcourt, situé au cinquième étage du bâtiment, serait visé par les enquêteurs. L’information a été dévoilée par nos collègues du Vif et nous a été confirmée.

Contacté par L’Avenir, le procureur général de Liège, Christian De Valkeneer, n’a pas répondu à nos appels.

Le porte-parole de Jean-Claude Marcourt était, lui aussi, injoignable, peu avant 11h.

Photographes et cameramen sont actuellement sur place, devant le bâtiment de la présidence. Jacques DUCHATEAU

Eda Jacques DUCHATEAU Devant la chambre du conseil de Liège il y a quelques jours, l’avocat de Pol Heyse, Me Jean-Pierre Buyle, avait demandé «que d’autres personnes soient interrogées, c’est-à-dire les vrais décideurs. Les hommes et femmes politiques qui étaient là au moment où les décisions ont été prises. Puisqu’il apparaît du dossier que les décisions dont on parle ont été validées, suggérées, recommandées, selon les cas, par différents hommes et femmes politiques de la région liégeoise. Il faut donc lever l’ombre pour voir plus clair.»

Jean-Claude Marcourt serait ainsi dans le viseur de la justice. Une autre personnalité politique soupçonnée d’être liée à l’affaire Nethys est Daniel Bacquelaine (MR).

Depuis quelques semaines, la justice liégeoise et le juge d’instruction liégeois Frédéric Frenay plus particulièrement ont donc donné un fameux coup d’accélérateur dans ce dossier Nethys. Les enquêteurs se sont spécialement intéressés aux fameuses indemnités de rétention et bonus accordés aux cadres supérieurs du groupe, des sommes destinées à compenser une baisse de leur salaire au moment où la Wallonie prenait un décret pour limiter les émoluments des hauts responsables de structures publiques.

Sept personnes sont, pour l’heure, inculpées dans ce dossier, mais seul l’un des inculpés est sous mandat d’arrêt.

Incarcéré à la prison de Marche-en-Famenne après avoir transité par celle de Lantin, l’ancien CEO de Nethys, Stéphane Moreau, sollicitera sa libération devant la chambre des mises en accusation de Liège le 11 février prochain.