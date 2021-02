Covid-19: nouveau record aux Etats-Unis avec plus de 4.900 morts en 24h

Depuis le début de la pandémie, plus de 455.000 personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis. AFP

Aux États-Unis, le nombre de décès liés au coronavirus a atteint un nouveau record.

Les autorités ont rapporté jeudi que pas moins de 4.942 décès ont été enregistrés en une journée, ce qui ressort également des données de l’université Johns Hopkins (JHU) de Baltimore vendredi matin.

Le record précédent était de 4.466 décès et était daté du 12 janvier. Selon la JHU, 119.931 nouvelles infections ont également été comptabilisées.

Déjà plus de 100.000 décès en 2021

Depuis le début de la pandémie, plus de 455.000 personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis. Cette année, le bilan est déjà de plus de 100.000 décès. Selon l’Université Johns Hopkins, plus de 26,6 millions de résidents ont jusqu’ici été testés positifs au coronavirus.

La campagne de vaccination bat actuellement son plein outre-Atlantique. Jusqu’à présent, près de 28 millions de personnes ont reçu une première injection. Environ 6,9 millions de citoyens ont même déjà reçu les deux doses, selon les données de l’agence de santé américaine CDC. Cependant, les experts préviennent que la propagation de nouveaux variants plus contagieux du coronavirus pourrait retarder certains des progrès réalisés.