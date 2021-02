Protocole adapté pour l’ACFF: qui peut s’entraîner et quelles sont les règles d’or?

L’ACFF a mis en ligne le protocole Covid-19 qui tient compte des dernières mesures édictées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En vigueur depuis le 1er février, il donne un cadre clair pour la pratique du football dans les clubs wallons et bruxellois.

Le document est réalisé sur base des recommandations de la FWB et de la ministre Valérie Glatigny. «Pour rappel, l’ACFF ne dispose d’aucun pouvoir par rapport à ce protocole. Elle doit s’y plier et ne peut prendre de disposition que dans le cadre des instructions qui y figurent. Nous insistons sur l’application stricte du protocole et des mesures sanitaires au sein des clubs.»

Un premier document met en avant les règles d’or à appliquer pour la pratique du football.

Dans un deuxième document, il est précisé quelles catégories d’âge peuvent s’entraîner.

Ainsi, les entraînements en club sont permis jusqu’à 18 ans en club (avec de bulles de 10). Les matches amicaux et les compétitions sont, elles, interdites pour toutes les catégories. Vestiaires, douches, buvettes sont proscrits.