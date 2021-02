Des nuages et des températures clémentes pour ce vendredi

Les températures seront douces, elles oscilleront entre 6°C en Ardenne et 10 ou 11°C dans le centre du pays. © Jacques Duchateau

Le temps sera nuageux et généralement sec ce vendredi matin, bien que quelques faibles averses et un peu de bruine soient encore possibles le long des frontières du nord et sur le sud-est, indique l’Institut royal météorologique (IRM).

Un risque de faibles pluies se maintiendra sur cette partie du pays dans l’après-midi alors qu’ailleurs, il s’agira plutôt de l’une ou l’autre averse locale.

Les températures seront douces, elles oscilleront entre 6°C en Ardenne et 10 ou 11°C dans le centre du pays.

Durant la nuit de vendredi à samedi, les nuages prendront de l’ampleur et la pluie tombera progressivement au sud du sillon Sambre-et-Meuse, mais il fera encore généralement sec ailleurs. De la brume ou des bancs de brouillard pourraient se former.

Samedi, la pluie sera de nouveau au rendez-vous dans la plupart des régions et les maxima varieront entre 4 et 8°C.