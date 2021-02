Tony Trabert, cinq titres du Grand Chelem, est décédé à l’âge de 90 ans

Le natif de Cincinnati a remporté dix levées du Grand Chelem, cinq en simple et autant en double, ainsi que la Coupe Davis 1954.

L’Américain Tony Trabert, star du tennis des années ‘50, est décédé mercredi à l’âge de 90 ans. L’USTA, fédération américaine de tennis, l’a annoncé jeudi. Le natif de Cincinnati a remporté dix levées du Grand Chelem, cinq en simple et autant en double, ainsi que la Coupe Davis 1954.

Membre du Hall of Fame du tennis, Trabert a remporté en simple l’US Open à deux reprises (1953 et 1955), comme les Internationaux de France (1954 et 1955). Lors d’une saison 1955 fantastique, avec un bilan de 104 victoires pour 5 défaites seulement, et toujours considéré comme un des exercices les aboutis de l’histoire, il a également triomphé à Wimbledon. Il est aussi un des sept joueurs à avoir remporté trois levées du Grand Chelem en l’espace d’une saison.

Trabert, président du Hall of Fame de 2001 à 2011, a également dirigé l’équipe américaine de Coupe Davis entre 1976 et 1980, il a guidé John McEnroe vers deux sacres (1978, 1979).