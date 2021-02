Edmilson Jr éliminé par Al Ahly, qui affrontera le Bayern Munich en demi-finale

Qualifié pour la Coupe du monde des clubs en sa qualité de champion du Qatar, pays organisateur, Al-Duhail, avec l’ancien joueur du Standard Edmilson Jr, a été éliminé de la Coupe du monde des clubs par le Champion d’Afrique, les Égyptiens d’Al Ahly (0-1).

Malgré une attitude volontaire de la part des deux formations, il fallait attendre la 30e minute de jeu pour assister à la première occasion. Hussein El Shahat recevait le ballon aux abords de la surface et ouvrait le score pour Al Ahly d’une frappe croisée du pied droit (30e).

Quelques instants plus tard, les Égyptiens étaient proches de doubler la mise au terme d’une belle action collective, mais la frappe d’Ali Maaloul était déviée juste à côté du but par Mehdi Benatia (33e), ancien du Bayern et de la Juventus. Les Égyptiens pensaient même doubler la mise dans la foulée quand Walter Bwalya glissait le ballon sous Moussa mais, alors que le but avait été préalablement validé, l’assistance vidéo annonçait une position de hors-jeu de la part de l’attaquant zambien et les deux équipes retournaient aux vestiaires.

Al-Duhail commençait la seconde période avec de meilleures intentions et se montrait plus pressant. Mohammed Muntari mettait Mohamed El Shenawy à contribution mais le portier égyptien s’interposait par trois fois (60e, 64e et 79e). Les efforts des Qataris s’avéraient vains, et l’unique but d’El Shahat suffisait à Al Ahly pour se qualifier pour le dernier carré de la compétition. Les Égyptiens y affronteront lundi le Bayern Munich.

L’autre demie mettra aux prises les Mexicains de Tigres UANL, vainqueurs 2-1 des Sud-Coréens d’Ulsan Hyundai, aux Brésiliens de Palmeiras, récents lauréats de la Copa Libertadores.

Depuis 2013, le trophée n’a plus échappé au représentant européen. Le tenant du titre est Liverpool, qui a succédé en 2019 au Real Madrid, triple vainqueur de 2016 à 2018. Corinthians (Brésil) est le dernier cercle non-européen à s’être imposé, en 2012 à l’issue d’une finale contre Chelsea.