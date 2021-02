Vaccinations: l’UE devrait affronter de nouveaux obstacles

L’UE, critiquée pour la lenteur des campagnes de vaccination contre le covid-19, connaîtra certainement de nouveaux «obstacles» et «problèmes de production», voire des «pénuries» de composants, a estimé jeudi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

«En Europe, nous avons l’ambition que 70% de la population adulte soit vaccinée avant la fin de l’été. Ce n’est pas rien», a indiqué la chef de l’exécutif européen dans un entretien à plusieurs médias du continent et publié par le quotidien français La Croix.

Pour autant, «il y aura certainement d’autres obstacles, d’autres problèmes dans la production, nous devons aussi nous préparer à d’éventuelles pénuries de matières premières ou de certains composants des vaccins», a-t-elle prévenu.

La Commission européenne, qui a négocié les précommandes au nom des Vingt-Sept, est visée par un feu nourri de critiques à la suite de retards de livraison des trois premiers vaccins anti-Covid autorisés dans l’UE, en raison de difficultés liées aux sites de production situés en Europe.

«En regardant dans le rétroviseur, nous aurions dû plus penser à la production de masse et aux défis qu’elle pose (...) Nous aurions dû mettre en garde, en expliquant qu’au début, le processus ne serait pas fluide, qu’il y aurait des hauts et des bas», a observé Mme von der Leyen, interrogée sur les promesses non tenues du 1er trimestre.

La présidente de la Commission européenne a cependant encore une fois défendu farouchement le temps pris par Bruxelles pour négocier et autoriser les vaccins développés contre le Covid.

«Seul, un pays peut être un hors-bord, tandis que l’UE ressemble plus à un navire. Avant de conclure un contrat (...) les 27 États membres avaient cinq jours entiers pour dire s’ils étaient d’accord ou pas. Cela retarde naturellement le processus», a-t-elle expliqué.

Elle a enfin écarté toute comparaison avec le Royaume-Uni et Israël, deux États où les campagnes de vaccination avancent à marche forcée en flagrant contraste avec les retards dans l’UE.

«Le Royaume-Uni a choisi la voie des autorisations de mise sur le marché d’urgence, nous en avons choisi une autre» pour permettre un «contrôle» approfondi par le régulateur européen des vaccins utilisés, a observé Ursula von der Leyen.

Quant à Israël, c’est «un pays très numérisé», et les «données personnelles de santé y sont données aux entreprises. Ce n’est pas quelque chose que nous voudrions faire dans l’UE», a-t-elle ajouté.