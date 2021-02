Crise du coronavirus, aides wallonnes et secteur en difficulté: et 200 millions pour faire 1,2 milliard

Les secteurs toujours fermés et ceux qui ne tournent plus ont droit à du bois de rallonge. BELGA

C’est la troisième vague… d’aides wallonnes pour les secteurs touchés. Un peu plus de 200 millions d’euros sont débloqués.

Avec les mesures prises hier, la Wallonie a déjà débloqué 1,2 milliard d’euros d’aides pour endiguer les effets de la pandémie. Pour soutenir tous les secteurs ébranlés ou carrément menacés de disparition. Le ministre-président Élio Di Rupo l’a confirmé hier, les caisses wallonnes ne sont pas un puits sans fond mais c’est ça ou le risque que toute la machine économique s’enraye. «On ne va pas s’arrêter alors qu’on voit le bout du tunnel.»

Hier, le gouvernement wallon a présenté ses nouvelles mesures dont l’impact budgétaire est estimé à 200 millions.

1. Pour les secteurs toujours fermés. C’est la mesure phare du jour, 144 millions d’euros. Elle est destinée aux secteurs toujours fermés.

Sont concernés, l’Horeca, les métiers de contact, le club de sport, les cinémas. En tout, 28 000 personnes peuvent en bénéficier.

Avec des modulations en fonction de la date de fermeture et du nombre de personnes employées. Parce que certains ont dû fermer le 19 octobre et d’autres le 2 novembre. Les indemnités s’étalent de 3 250€ à 12 000 euros.

2. Pour le secteur hôtelier qui souffre bien qu’il ne soit pas fermé. Là, c’est un forfait qui a été décidé. Soit 1 000€ par chambre. Comme on dénombre 15 000 chambres sur 450 hôtels, on atteint un montant de 14,6 millions d’euros d’indemnités potentielles.

3. Pour les indépendants touchés indirectement. Ceux qui sont dans le «B to B», business to business, et qui sont touchés parce qu’ils travaillent avec des entreprises qui sont fermées. Exemple donné: un brasseur qui travaille pour l’Horeca, une blanchisserie qui dépend du secteur hôtelier. Le message du gouvernement de Wallonie: «On ne vous oublie pas, on met au point une indemnité qui sera liée à la baisse de votre chiffre d’affaires.»

4. Pour certains secteurs spécifiques. Une quatrième catégorie est dans les petits papiers de la Wallonie, les activités qui ne sont pas fermées mais qui sont fortement impactées. Exemple même: les agences de voyages ou les… louageurs. Ceux-là même qui louent des costumes folkloriques. Pour eux un fonds a été créé mais les modalités d’attribution n’ont pas encore été précisées.

5. Pour le tourisme wallon. En tout, ce sont 7,5 millions qui sont réservés. Ils sont destinés aux attractions touristiques, aux hébergements de tourisme social, aux campings, aux villages de vacances, aux gîtes. Où l’on prendra en compte, les jours de fermeture, le nombre d’attraction, de lits…

6. Pour la culture et les divertissements. Le gouvernement évalue à 21 millions l’enveloppe destinée à a ces secteurs. Cela servira à compenser les taxes qui ne seront pas perçues par les Communes et Provinces qui le décideront sur les spectacles, les cinémas, les théâtres. Pour relancer la machine quand le rideau se lèvera enfin sur une nouvelle saison.