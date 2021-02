Le patron des JO veut «attendre jusqu’à la dernière minute» au sujet des spectateurs

Après un report d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux doivent se tenir du 23 juillet au 8 août dans la capitale japonaise. Mais avec ou sans public?

Le président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Yoshiro Mori, a déclaré jeudi qu’une décision concernant le nombre de spectateurs et l’éventuelle venue de spectateurs étrangers sera prise «en dernière minute».

Mori, s’exprimant dans une émission de la chaîne japonaise BS Fuji, a dit qu’il était très important d’évaluer soigneusement l’état des infections au coronavirus avant de prendre une décision concernant le nombre de spectateurs permis aux JO. Il a préconisé un délai plus tardif que celui du gouvernement et du comité d’organisation, qui ont avancé une décision entre les mois de mars et avril.

«Je pense que cela fonctionnerait aussi aux alentours du mois de mai», a déclaré l’ancien Premier ministre japonais, soulignant que le problème était complexe.