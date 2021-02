Le débrief du jour: Cinémas et horeca montent au front | Mort d’une fillette: un suspect arrêté | La SNCB flingue le ministre Gilkinet

La multiplication des appels à la réouverture à la veille d’un nouveau comité de concertation qui anime les secteurs du cinéma et de l’horeca, les suites de la macabre découverte faite à Frameries ce mardi avec la mise sous mandat d’arrêt d’un suspect, la lettre ouverte de la cheffe de la SNCB qui flingue le ministre Gilkinet, la procédure d’écartement entamée à l’encontre de trois policiers soupçonnés de viol ou encore la condamnation par un tribunal belge d’un diplomate iranien qui fâche Téhéran: voici ce qui a fait, entre autres choses, l’actu de ce jeudi 4 février 2021.

1. Culture & horeca: les cris d’alarme et les appels à la réouverture se multiplient

Depuis bientôt un an, le milieu du cinéma belge assiste impuissant aux mesures sanitaires prises dans le but d’enrayer l’épidémie de coronavirus et dont les effets sont dévastateurs pour l’ensemble du secteur. Dos au mur, il adresse au gouvernement une lettre ouverte cosignée par plus d’une centaine d’intervenants afin de tirer la sonnette d’alarme.

+ La magie du grand écran s’étiole au rythme du confinement: «La situation devient vraiment intenable»

La fédération des Brasseurs demande quant à elle aux autorités de déterminer une date de réouverture précise des cafés, après la pire année pour le secteur depuis la Deuxième Guerre mondiale.

+ Les Brasseurs et l’horeca veulent une réouverture urgente des cafés et restaurants

Alors qu’un nouveau comité de concertation est prévu pour ce vendredi, c’est l’ensemble du secteur horeca qui se mobilise en vue de réclamer leur réouverture. À La Louvière, le mouvement affiche complet, illustrant la détresse du secteur.

+ Mobilisation du secteur Horeca à La Louvière: «On va retrouver un secteur de la restauration qui sera chaotique»

2. Décès d’une fillette: le compagnon de la mère privé de liberté

Une hémorragie cérébrale est à l’origine du décès de la fillette de 22 mois à Frameries. Le compagnon de la mère a été placé sous mandat d’arrêt et privé de liberté.

+ Décès d’une fillette de 22 mois à Frameries: le compagnon de la mère sous mandat

3. «Confiance rompue» entre la SNCB et son ministre de tutelle

La patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, n’a pas mâché ses mots à l’adresse du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet. Dans un courrier qu’elle a adressé mardi au ministre, elle s’insurge contre son attitude dans le dossier de la fermeture des guichets des gares et estime que la confiance entre eux est rompue.

+ Fermeture de guichets de la SNCB: la patronne de la SNCB parle de rupture de confiance avec Gilkinet

4. Policiers soupçonnés de viol: des procédures d’écartement entamées

Trois policiers de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles ont été placés sous mandat d’arrêt et écroués. Des procédures pour un écartement définitif de ces agents ont été entamées.

+ Des procédures d’écartement définitif entamées pour trois policiers bruxellois soupçonnés de viol dans le Carré à Liège

5. Désaccord entre Bruxelles et Téhéran sur fond d’attentat terroriste

Le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné jeudi un diplomate iranien, Assadollah A., à 20 ans de prison pour avoir projeté un attentat contre un rassemblement d’opposants de Téhéran en France en 2018.

+ Anvers: un diplomate iranien condamné à 20 ans de prison pour un projet d’attentat en France

L’Iran a dénoncé «fermement» jeudi la condamnation de son diplomate.

+ Téhéran dénonce «fermement» la condamnation de son diplomate en Belgique