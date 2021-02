L’Absym plaide pour une vaccination par groupe d’âge

L’Association belge des Syndicats médicaux (Absym) demande jeudi aux gouvernements d’abandonner l’idée de tri des patients sur la base de facteurs de comorbidités.

L’Association belge des Syndicats médicaux (Absym) demande jeudi aux gouvernements de vacciner la population par groupe d’âge et d’abandonner l’idée de tri des patients sur la base de facteurs de comorbidités, qui, «si elle est une belle idée en théorie, entraînera tant de difficultés pratiques qu’elle aura des effets plus néfastes que bénéfiques».

Selon l’association, de nombreux patients à haut risque seront oubliés lors de l’établissement des listes des groupes prioritaires. «Certains fonctionnaires déclarent qu’ils utiliseront les médicaments prescrits pour dépister les patients à risque. Cela exclura un grand nombre de patients (par exemple, les personnes obèses)», explique-t-elle dans un communiqué. «D’autres déclarent qu’ils utiliseront les diagnostics repris dans les dossiers médicaux informatisés des médecins généralistes. Or, par exemple, 50% des Bruxellois n’ont pas de dossier informatisé.»

L’Absym s’oppose également à l’établissement d’un listage permettant la levée du secret médical. «On va créer des listes de malades: à force de faire des listes, un jour, une loi finit par en changer l’usage et le patient listé se retrouve lésé (...) la seule date de vaccination permet déjà à quiconque de savoir que la personne devant soi souffre de maladie puisqu’elle aura fait partie des prioritaires. Imaginez les conséquences si demain cette date de vaccination doit être produite pour obtenir un emploi ou pour d’autres démarches». Le risque de stigmatisation paraît trop grand pour l’organisation.

Selon elle, le seul moyen de rester équitable et de n’oublier personne serait de développer un programme informatique. Mais, «de manière pragmatique, nous pensons qu’il n’est pas possible de proposer un programme informatique sans bug dans un délai de temps aussi court (...) Si nous avions des moyens informatiques matures, simples et garantissant la confidentialité permettant en un clic d’inscrire ces patients, la discussion pourrait être ouverte. Le terrain sait que ce n’est pas le cas.»

Quant au critère des comorbidités, l’Absym se pose la question de la finalité. «Aucun facteur de risque de morbidité ne dépasse le risque lié à l’âge. Vacciner par tranche d’âge est déjà une vaccination ciblant le risque le plus grand de faire une forme sévère de Covid-19.» Et de rappeler: «L’urgence est de vacciner la population, pas d’en être encore à réfléchir comment complexifier davantage la campagne de vaccination.»