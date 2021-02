Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce jeudi

Covid-19: on fait le point ici sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce jeudi 4 février 2021.

1 Belgique

Davantage d’amendes pour les moins de 30 ans

Près de la moitié des entorses aux règles visant à lutter contre la propagation du coronavirus ont été commises par des personnes de moins de trente ans.

+ À LIRE ICI

Les Brasseurs et l’horeca veulent une réouverture urgente des cafés et restaurants

La fédération des Brasseurs demande aux autorités de déterminer une date de réouverture précise des cafés, après la pire année pour le secteur depuis la Deuxième Guerre mondiale.

+ À LIRE ICI

Non, les experts qui conseillent le CNS n’ont pas touché d’indemnités

Après que le versement prochain d’une compensation financière aux experts qui conseillent le Conseil national de sécurité a été annoncé dans différents médias, Georges-Louis Bouchez et Marc Van Ranst se sont accrochés sur les réseaux sociaux. Le second a en effet bondi lorsque le premier a soutenu l’assertion selon laquelle ces mêmes experts recevaient déjà des compensation de tel ordre. Alors, vrai ou faux? On fait le point.

+ À LIRE ICI

2 Régions

Recrudescence des «lock-down parties»

La Ville de Mouscron déplore les organisations de «lock-down parties» sur son territoire. Elle rappelle que la police se montre vigilante face à ces phénomènes.

+ À LIRE ICI

260 élèves de l’école Francisco Ferrer en quarantaine

L’établissement scolaire de la cité du Betchard a été touché par le Covid-19 et est fermé jusqu’au 12 février.

+ À LIRE ICI

Wallonie picarde: pas de fête de carnaval dans les écoles!

Un courrier récemment diffusé dans les écoles maternelles et primaires a provoqué un certain émoi, à la fois auprès des enseignants mais aussi souvent chez les parents d’élèves. En clair et en résumé, le message était: pas de fête de carnaval dans les classes!

+ À LIRE ICI

Reprise des tests salivaires à l’ULiège

L’Université de Liège (ULiège) a indiqué jeudi la reprise des tests salivaires de son personnel et de ses étudiants à partir du lundi 8 février, sur ses différents campus de Liège (centre-ville et Sart Tilman), Gembloux et Arlon. Les tests s’effectuent au moyen du kit d’autoprélèvement de salive développé par l’ULiège dans le contexte de la crise sanitaire.

+ À LIRE ICI

3 Monde

L’Allemagne entrouvre la porte à un prochain déconfinement

Le ministre allemand de la Santé s’est prononcé jeudi en faveur d’un début d’assouplissement avant la fin de l’hiver des mesures de restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

+ À LIRE ICI

Très faible risque de contagion par les objets fréquemment touchés

Poignées de portes, touches de distributeurs ou autres boutons-poussoirs, le coronavirus peut se trouver sur des objets touchés par de nombreuses personnes.

+ À LIRE ICI

Le Royaume-Uni a dépassé le pic d’infection de la vague épidémique en cours

Le Royaume-Uni a dépassé le pic de la vague actuelle de contaminations au Covid-19 mais le taux d’infections reste très élevé, a déclaré le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, cité par la BBC mercredi soir.

+ À LIRE ICI