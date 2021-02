INFOGRAPHIES | Les statistiques qui accablent Eden Hazard et ses blessures

Ce n’est plus un scoop, la carrière d’Eden Hazard au Real Madrid ne répond pas aux attentes. Et c’est un euphémisme. Entre pandémie et blessures à répétition, le capitaine des Diables est trop souvent écarté des terrains.

Comme souvent, on le pense enfin lancé. Un but, un sourire et on se dit que la machine infernale est relancée. Une locomotive à statistique qui fonçait pleine vapeur du côté de Fulham Road, mais qui patine depuis son arrivée à Santiago Barnabeu. En effet, une nouvelle blessure vient l’écarter des terrains pour «4 à 6 semaines» selon la presse espagnole. Le train Hazard doit une nouvelle fois s’arrêter en gare et c’est à nouveau l’heure des doutes.

Difficulté à enchaîner

Arrivé blessé, il est vrai qu’Hazard a pris le temps de s’acclimater à la vie ibérique. Sauf que cette acclimatation dure depuis quasiment deux ans maintenant. Jamais en mesure d’enchaîner les performances, il déçoit. Des absences répétées qui marquent l’homme dans son corps, mais aussi, et surtout, dans sa tête.

Depuis son transfert à Madrid, Hazard n’a pas pu enchaîner plus de 4 titularisations consécutives en championnat (entre le 30 octobre et le 23 novembre 2019). Récemment il restait sur 5 matches disputés consécutivement (dont deux montées au jeu), ce qui reste sa plus longue série en Liga à ce jour.

Cette capacité à enchaîner est fondamentale pour un joueur offensif. C’est ce qui lui permettra de trouver des automatismes avec ses coéquipiers. Cela se ressent d’ailleurs dans ses statistiques. La saison dernière, il a disputé 16 matchs et n’a marqué qu’un seul but et donné 6 assists. Cette année, il a participé à 8 matches de championnat en marquant à 2 reprises.

81% de temps de jeu à Chelsea, 26% au Real

Le constat est encore plus accablant lorsque l’on regarde le nombre de matches manqués pour cause de blessure et la durée d’absence causée pas ces pépins physiques. En une saison et demie à peine, il fait déjà plus que sur les 7 saisons disputées avec Chelsea.

Le pourcentage de temps de jeu qui en découle est lui aussi inquiétant. En une saison et demie avec les Merengues il totalise une moyenne de 26.5% de temps de jeu en championnat contre 81.3% avec les Blues. À Londres, il n’est jamais descendu en dessous des 70% de temps de jeu (2017/18) avec un pic à 98.8% de temps de jeu lors de la saison 2014/15. Des chiffres hallucinants quand on compare avec la galère qu’il vit actuellement.

Difficile de faire des projections en ce qui concerne la suite de sa carrière. À moins d’un sursaut, et surtout de régularité, pour la suite de la saison à Madrid, on voit mal les dirigeants de la Casa Blanca laisser Hazard afficher de telles performances une troisième saison.

Avec l’Euro en ligne de mire, tous les supporters des Diables espèrent bien voir Eden Hazard retrouver le chemin des buts et surtout le sourire. Car une telle fréquence de pépins physiques pourrait l’affecter mentalement. Quand on connaît l’impact de la tête sur le reste du corps, il est grand temps que la roue tourne pour lui. Et pour les Diables.