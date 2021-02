NBA: avec un Giannis Antetokounmpo efficace et collectif, Milwaukee donne la leçon à Indiana

À Milwaukee, le double MVP en titre de la NBA, Giannis Antetokounmpo a démontré que même s’il avait été moins en vue que LeBron James, Nikola Jokic ou Luka Doncic en ce début de championnat, il n’en demeurait pas moins redoutable.

Mercredi, Indiana n’a pas trouvé la solution face au «Greek Freak» qui a aligné un triple double (21 pts à 7/8 aux tirs et 7/8 aux l.f., 14 rebs, 10 ast, 2 stl, 1 blk) en trois quarts-temps. S’il tire moins ces derniers matchs, le leader des Bucks tire mieux (15/19 sur les deux derniers matchs et aucun tir à 3 points dont il n’avait converti que 28%). Milwaukee a compté 40 points d’avance dans le 4e quart avant de laisser les titulaires se reposer. Chez les Pacers, seul Domantas Sabonis (33 pts, 12 rebs, 6 ast) a été à son meilleur niveau.

Battus pas les stars de Brooklyn la veille, les Los Angeles Clippers ont bien réagi et Cleveland n’a rien pu leur opposer 99-121. Paul George (36 pts), Kawhi Leonard (24 pts) mais aussi le pivot Ivica Zubac (10 pts, 16 rebs) ont donné le ton. Les Clippers ont rentré 20 tirs primés contre 4 aux Cavaliers.

Joel Embiid (34 pts, 11 rebs), mais aussi Tobias Harris (26 pts) et Ben Simmons (15 pts, 9 ast) ont permis à Philadelphie de demeurer la bête noire de Charlotte. Les Hornets n’ont pu éviter un 14e revers consécutifs face aux 76ers 111-118. Philadelphie est un solide leader à l’Est après cette 16e victoire en 22 matchs.

Surprise à l’Ouest où Sacramento, l’air de rien, aligne les perfs. Les Kings ont fait chuter Boston 116-111 dans la foulée de son trio De’Aaron Fox (26 pts, 11 ast), Tyrese Haliburton (21 pts) et Harrison Barnes (24 pts) et signé un 5e succès en 6 matchs.

Fin de la belle série de Houston battu après six victoires. Ils ont goûté à la vengeance de Oklahoma City pourtant privé de son meilleur marqueur Shai Gilgeous-Alexander (entorse de la cheville). Balayé lundi 106-136, le Thunder a retrouvé une défense et dominé les Rockets 104-87. Les tirs à trois points réussis par les Texans deux jours plus tôt (28) ont été limités à 12 et le pivot Christian Wood qui tournait à 23,3 pts et 10,7 rebs a dû se contenter de 8 points et 6 rebonds. Les remplaçants d’OKC ont fait plus que leur part en dominant leurs homologues 47-32.