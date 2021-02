Confinement préventif au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Tournai

En étroite concertation avec les autorités communales de Tournai, après plusieurs cas positifs de contamination au Covid-19 détectés dans le centre, il a été décidé de placer préventivement le centre d’accueil de Tournai en confinement

L’ancienne caserne transformée en centre d’accueil Croix-Rouge héberge 584 résidents demandeurs de protection internationale. Parmi eux une trentaine d’enfants scolarisés. Tout est mis en œuvre pour garantir le suivi de la scolarité en collaboration avec les écoles fréquentées et dans le respect des mesures de prévention.

À ce jour, une dizaine de personnes ont été testées positives et plusieurs familles placées en zone d’isolement. Le testing se poursuit auprès des personnes qui auraient été en contact avec les résidents positifs. De la sorte, les contacts à risque peuvent être vérifiés et les tests nécessaires effectués, avec l’appui de notre équipe médicale et la coordination médicale de Fédasil.

En imposant ce verrouillage préventif, conformément aux instructions émanant de Fedasil, la situation pourra être correctement évaluée, tandis que les allées et venues des résidents seront restreintes et autorisées uniquement dans l’enceinte du centre qui dispose, heureusement, d’un vaste espace extérieur.

Le restaurant self-service, où étaient déjà instaurées des règles sanitaires strictes, est provisoirement remplacé par une distribution de repas en barquette individuelle pour permettre de prendre les repas en chambre.

La situation sera évaluée au jour le jour et les mesures de confinement actuelles seront levées en concertation avec le médecin du centre, les autorités communales et la coordination médicale de Fedasil, dès que la situation épidémiologique le permettra.