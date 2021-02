Une recrudescence des «lock-down parties» à Mouscron

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la Ville de Mouscron déplore les organisations de «lock-down parties» sur son territoire. Elle rappelle que la police se montre vigilante face à ces phénomènes.

Depuis quelques semaines, les services de la zone de police de Mouscron ont été amenés à constater l’organisation de «lock-down parties» sur son territoire.

Ces événements se sont déroulés dans des lieux privés (fête dans une maison de location, ce 31 janvier 2021) ou dans certains établissements Horeca (malgré les actuelles mesures de fermeture).

«Un débat peut, peut-être, avoir lieu, mais les règles sont claires et s’imposent à tous, insiste la Ville de Mouscron. Il est donc navrant de constater que les efforts de la majorité peuvent facilement se voir réduits à néant par l’insouciance de quelques-uns.»

La Ville de Mouscron annonce également que les services de police montrent une vigilance accrue quant à ce nouveau phénomène auquel ils doivent faire face.

«L’autorité communale et l’autorité judiciaire sont également intransigeantes quant aux conséquences qu’il y a lieu d’imposer aux quelques récalcitrants.

Même si chacun de nous aspire à retrouver une vie sociale faite de rencontres et de bons moments, nous ne pouvons que rester mobilisés et respectueux des mesures actuelles pour le bien et la santé de tous.»