Barral, Clarke, Siphano, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 4 février

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, une page de l’Histoire portugaise, des scarabées géants, un «Seuls» 2.0. ou encore un bidonville musical. Bonnes lectures.

1 Sur un air de fado

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Lisbonne, été 1968.

Depuis 40 ans, le Portugal vit sous la dictature de Salazar.

Mais, pour celui qui décide de fermer les yeux, la douceur de vivre est possible sur les bords du Tage. C’est le choix de Fernando Pais, médecin à la patientèle aisée. Tournant la page d’une jeunesse militante tourmentée, le quadragénaire a décidé de mettre de la légèreté dans sa vie et de la frivolité dans ses amours.

Un jour où il rend visite à un patient au siège de la police politique, Fernando prend la défense d’un gamin venu narguer l’agent en faction. Mais entre le fl ic et le médecin, le gosse ne fait pas de distinguo. Et si le révolutionnaire en culottes courtes avait vu juste? Si la légèreté de Fernando était coupable?

Le médecin ne le sait pas encore, mais cette rencontre fera basculer sa vie…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): UNIVERSEL

À 54 ans, Nicolas Barral signe un premier album en auteur complet. Et on va regretter qu’il n’ait pas fendu la glace plus tôt, tant c’est une petite merveille, venue nous parler démocratie, résistance et fraternité dans le Portugal des années 60, sous la dictature salazariste.

Plus qu’un conte politique, c’est une leçon de vie personnelle. Donc universelle.

Dargaud Barral, 160 p., 22.50€.

2 Akkad

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Une invasion extraterrestre sème le chaos sur Terre. Les armes conventionnelles semblent inoffensives.

Dans une tentative désespérée, le gouvernement américain expérimente un traitement chimique sur cinq adolescents. Objectif: augmenter leur intelligence jusqu’à un niveau surhumain. Ils pourront ensuite inventer l’arme qui nous sauvera tous.

Sauf s’ils deviennent eux-mêmes incontrôlables…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): COMPLEXE

Des aliens au look de scarabées géants engloutissent des morceaux de notre monde pour les transférer dans leur espace-temps. Seuls des ados au cerveau boosté par un scientifique à l’éthique a priori douteuse semblent pouvoir les arrêter.

Un récit désarçonnant, qui demande à la matière grise de turbiner, et offre un twist final assez élégant, mais s’avère globalement fort complexe. Un peu trop, peut-être. Peut-être, on a dit.

Le Lombard Clarke, 120 p., 17,95€.

3 Tout ce qui reste de nous

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Trois histoires de science-fiction ou de «speculative fiction» qui racontent la perte, le sentiment de fin, l’importance des souvenirs, dans des mondes crépusculaires ou en danger de mort.

Voyage dans une autre dimension, accident d’un vaisseau spatial, fable sur la fin d’un monde, ces récits particulièrement émouvants proposent une approche spirituelle des questionnements actuels sur le progrès et la fin du monde, et les conséquences sur nos sentiments.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): OPAQUE

Rosemary Valero-O’Connell nous entraîne dans trois labyrinthes narratifs et graphiques.

Des univers parallèles assez fous mais dans lesquels le lecteur peine parfois à trouver ses marques, la clé. Un peu trop opaque.

Dargaud Rosemary Valero-O’Connell, 120p., 16,50€

4 La pierre du chaos (T.2)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Les hordes barbares déferlent sur Enoch, paisible province impériale que rien ne préparait à la guerre. À leur tête, le légendaire chef de guerre Anrogh, poussé par une obsession sauvage, met le pays à feu et à sang pour retrouver un homme dont il ignore encore tout. Il cherche celui qui a réveillé la Pierre du chaos, artefact ancestral dont le pouvoir le rendrait invincible.

Cet homme, c’est Araes, un jeune appelé issu de la noblesse impériale, qui lors d’une patrouille dans une cité en ruines, a vu sa vie basculer. Depuis qu’il a touché la pierre, jour après jour, il se métamorphose en machine de guerre. Rien ne semble pouvoir l’arrêter.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AVÉ!

Un soldat doté d’une force surhumaine par un artefact mène l’armée némésienne face aux hordes barbares qui l’assaillent.

De la fantasy d’inspiration» Empire Romain» rondement menée. On peine à comprendre, d’ailleurs, pourquoi le scénariste (Katz) n’a pas installé l’action de cette aventure sanglante directement au cœur de l’Empire Romain. On aurait gagné du temps. Mais peut-être pas intégré la collection Drakoo.

Drakoo «Le temps des barbares», Katz/Créty, 48 p., 14,50€.

5 Sous les déchets la musique

Steinkis - Le résumé de l’éditeur

À Cateura, un quartier pauvre d’Asunción, capitale du Paraguay, le bidonville n’offre à ses 25 000 habitants que misère, chômage et délinquance et comme unique perspective d’avenir, le recyclage.

Quand Favio Chávez entreprend de donner des leçons de musique aux jeunes de Cateura, il se heurte au manque d’instruments pour ses élèves. La solution est pourtant sous ses yeux: aidé de Nicolás Gómez, menuisier et bricoleur de génie, il crée des instruments à partir des déchets de la décharge.

Naît alors l’Orchestre des instruments recyclés qui depuis 2006 se produit partout dans le monde.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉMOUVANT

L’histoire est connue, du Paraguay à l’universel. Dans un dessin un peu austère, Hua Lin Xie raconte ainsi comment des enfants désœuvrés ont trouvé une vocation avec des instruments créés de toutes pièces avec les ordures d’une décharge.

De la crasse à l’émotion feel-good.

Steinkis Hua Lin Xie, 130p., 19€.

6 Fleur de nuit (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Hiver 1943. Une jeune femme franchit le seuil d’Auschwitz. Alors qu’elle se déshabille avant d’entrer dans la chambre à gaz, une photographie à laquelle personne ne prête attention s’échappe de sa poche et tombe sur le sol…

Sur celle-ci, trois personnages: deux garçons et une fille, tous affichent de grands sourires… Témoignage de l’été 1933 à Venise, souvenir d’une grande amitié et d’une histoire d’amour passionnée entre deux garçons.

Hans et Jacopo, appartiennent tous deux à l’élite mais s’opposent par les camps politiques auxquels appartiennent leurs familles. Jacopo est juif. Hans deviendra un représentant du nazisme en Italie.

Leur relation, impactée par le cadre politique culturel et social de l’époque, tentera de survivre aux terribles contraintes et idéaux imposés par la montée du fascisme.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VÉNITIEN

Giovanna Furio donne à voir la montée du nazisme depuis Venise, où grandissent trois jeunes gens – deux Italiens, un Allemand – liés intimement.

Un point de vue différent, pour une approche délicate.

Glénat «Les rêves brisés», Furio/Nizzoli, 56 p., 14,50€.

7 Créatures (T.1)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

New York, dans un futur proche mais apocalyptique… Le chaos règne et la brume fait apparaître des créatures terrifiantes.

Les adultes sont sous l’influence d’une entité monstrueuse et les enfants doivent s’organiser pour survivre.

Comment le monde en est-il arrivé là? Que sont ces créatures? Que veulent-elles? Peut-on vaincre ces monstruosités?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FASCINANT

Entre sa série phare Seuls et Lovecraft, Dupuis persiste et signe à imposer des bandes de jeunes livrés à eux-mêmes.

Dans un monde-strueux après une catastrophe mystérieuse, Betbeder et Djief livrent un premier tome fascinant et XXL (72 pages!)

Dupuis «La ville qui ne dort jamais», Betbeder/Djief, 72 p., 12,50€.

8 Undiscovered country

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Les USA sont devenues une terre mystérieuse et surtout dangereuse après s’être armée puis fermée au reste du monde, sans aucune explication, il y a plus de trente ans.

Lorsqu’une équipe à la recherche d’un remède contre une pandémie mondiale franchit les frontières américaines, elle se retrouve rapidement acculée afin de lutter pour sa survie sur ce continent dorénavant perdu, étrange et mortel!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DYSTOPIQUE

Une plongée à la Mad Max dans des États-Unis peuplés de mercenaires juchés sur d’horribles bêtes mutantes.

Non, ce n’est pas un récit de l’invasion du Capitole. Quoique… La dystopie est parfois proche de la réalité.

Delcourt Soule/Snyder/Camuncoli, 192 p., 17,50€.

9 L’homme le plus flippé du monde (T.2)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Phase 2 pour l’Homme le plus flippé du monde.

Après avoir exposé quelques-unes de ses pires psychoses, il est temps de s’attaquer au cœur du problème. Fouilles dans le passé, révélations cathartiques sur son histoire familiale, écoutes intensives de musiques stimulantes ou même kinésithérapie… les techniques ne manquent pas.

Mais est-ce que le résultat suivra?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ATTACHANT

Théo Grosjean poursuit sa psychothérapie en strip.

L’angoissé chronique se répète parfois un peu par rapport au premier tome, mais ses petites galères restent drôlement attachantes.

Delcourt Théo Grosjean, «Tentatives d’adaptation», 128 p., 15,50€.

10 Mutafukaz 1886 (Chapitre 1)

Ankama - Le résumé de l’éditeur

Dans cette uchronie poussiéreuse aux couleurs chaudes propres au western, nous retrouvons Vinz et Angelino en proie aux Machos.

Ces entités cosmiques issues de la matière noire de l’univers ont fait main basse sur les compagnies minières californiennes tout juste naissantes.

Premier des cinq fascicules de la série Mutafukaz 1886, à paraître chaque mois!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FUN

Deuxième spin-of au temps et au pays des chercheurs d’or pour la fracassante série de Run.

Toujours aussi fun et décérébré. Ça sent la poudre à canon.

Ankama Run/Hutt, 32 p., 4,95€.

11 Siphadventure (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Siphano, la légende… Enfin toute la vérité sur sa vie fabuleuse et ses nombreux exploits avec son fidèle acolyte poilu, Pandarou (qui est bien panda et roux): découvrez leur rencontre étonnante et le début de leur périple autour du monde.

Fini la bronzette et les disputes avec son voisin snob, place à l’aventure avec un grand S!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): OPPORTUNISTE

Youtubeur connu pour ses vidéos de gaming, voilà Siphano héros d’une aventure au cours de laquelle il affrontera des zombies avec un panda roux, dans un décor d’inspiration Minecraft.

Un album opportun (des millions de vues, ça fait autant de lecteurs potentiels), mais sans intérêt éditorial véritable. Allez, pour les moins de 8 ans, ça passe.