Liège: 3 policiers placés sous mandat d’arrêt pour viol

Cinq policiers ont été interpellés hier. Après audition, deux d’entre eux ont été relâchés. Les trois autres ont été déférés devant un juge d’instruction pour viol et attentat à la pudeur et placés sous mandat d’arrêt.

Les trois policiers qui ont été déférés ce mercredi au parquet de Liège ont été placés sous mandat d’arrêt pour viol et voyeurisme, a indiqué ce mercredi soir Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi.

Mardi, cinq policiers exerçant à Bruxelles et résidant à Liège ont été interpellés. Après audition, deux d’entre eux avaient été relâchés. Les trois autres ont été déférés mercredi devant un juge d’instruction pour viol et attentat à la pudeur. Finalement, les trois hommes ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction pour viol et voyeurisme. Un d’entre eux a également été inculpé d’attentat à la pudeur, a précisé Catherine Collignon.

Ce mardi, la police de Bruxelles précisait que les agents avaient été arrêtés pour des faits survenus dans la sphère privée.