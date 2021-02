Forest: l’école Kaléidoscope en quarantaine pour 10 jours

L’école maternelle et primaire Kaléidoscope, à Forest, ferme pour 10 jours. En cause: la contamination confirmée de 8 petits élèves au covid-19.

L’école maternelle et primaire Kaléidoscope, située rue Timmermans 53/55 à Forest, sera fermée à partir de ce jeudi 4 février et pour une période de 10 jours. La cause en est évidemment le covid19. La décision intervient après la fermeture de 6 classes pour tenter de contenir la propagation du virus dans l’établissement. Mais le PO suit désormais la recommandation de la CoCom en décrétant les 10 jours de quarantaine.

Selon le communiqué du cabinet de la Bourgmestre de Forest FF Mariam El Hamidine, les premiers cas ont été détectés dimanche dernier. «8 enfants ont jusqu’ici été testés positifs et une série d’autres sont en attente de résultats».

Les autorités expliquent que cette fermeture est le résultat d’un renforcement du protocole sanitaire mis en place par l’ONE. «Depuis une semaine, la médecine scolaire doit effectuer un tracing des enfants considérés comme contact à haut risque. Ils doivent dorénavant se soumettre à un test. Ceci a augmenté considérablement la probabilité de fermer des classes ou des écoles complètes», développe la Commune.

Les parents se rassureront en apprenant que l’équipe éducative, «qui s’est beaucoup investie durant le premier confinement pour développer des stratégies d’enseignement à distance», profitera de cette expérience pour «se mobiliser pour maintenir le lien avec les élèves, y compris en ce qui concerne les apprentissages».