Malines se joue du RWDM 2-0 et avance en huitième de finale

Le KV Malines s’est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique de football en battant 2 buts à 0 le RWDM, pensionnaire de 1B Pro League, mercredi, en 16e de finale.

Vainqueur de la compétition en 2019 et suspendu l’année passée en raison du «Footballgate», Malines effectuait son retour en Coupe de Belgique. Le KV a débloqué la situation grâce à un penalty de Ferdy Druijf, sifflé pour une faute de Bryan Van den Bogaert sur Issa Kaboré (28e). Marian Shved (65e) doublait la mise en seconde période, mettant ainsi Malines à l’abri. Juste avant, le RWDM avait réclamé un penalty pour un contact entre Lucas Bijker et Lenny Nangis (60e) et le gardien malinois Gaétan Coucke avait détourné une tête de Glenn Claes (62e).

Malines rencontrera en huitième de finale le Beerschot, qualifié sans jouer après le forfait de Dessel Sport (National 1).