Mauvais bulletin pour l’inclusion à l’école

La véritable inclusion scolaire a encore du chemin à parcourir en Belgique. Halfpoint – stock. adobe. com

La Belgique a été condamnée par l’Union européenne pour son manque d’effort en matière d’inclusion scolaire.

Inscrire un enfant avec une déficience intellectuelle dans l’enseignement ordinaire s’apparente en Belgique à une course de fond émaillée d’obstacles. Ce mercredi, la Belgique et plus particulièrement la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été condamnées par le Comité européen des Droits sociaux pour le manque d’effort en la matière. Une violation de la Charte sociale européenne. Ce signal fort vient appuyer d’un point de vue juridique la réalité vécue par de nombreux parents.

«Ce texte a une forme normative, ce qui veut dire que des actions pourront être lancées sur base de son interprétation, résume Thomas Dabeux de l’ASBL Inclusion. Ça montre que ce n’est pas seulement une lubie de quelques parents mais un combat à différents niveaux.»

L’action à l’encontre de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient en effet d’une initiative conjointe de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et d’Inclusion Europe, introduite il y a quatre ans.

Un système mal adapté

La décision du Comité constitue une opportunité de faire évoluer l’école inclusive. «En Fédération Wallonie-Bruxelles l’école inclusive n’existe pas vraiment. On est davantage dans un système d’intégration», explique Thomas Dabeux. Inscrire un enfant atteint de handicap de type 2 (une déficience intellectuelle modérée à sévère) dans des établissements ordinaires tout au long de sa scolarité est en effet extrêmement compliqué. Le système, des aménagements à l’encadrement des enseignants étant mal adapté à leur situation.

Entre-temps, le Pacte d’excellence a vu le jour. Il contient des dispositions spécifiques pour les élèves en situation de handicap. La création de pôles territoriaux, dès la rentrée prochaine, devrait notamment permettre d’accompagner les écoles ordinaires dans leur projet inclusif. Mais les associations craignent que ce ne soit pas suffisant.

Caroline Désir, ministre de l’Éducation, a déclaré être consciente qu’il faut aller plus loin. Dans ce but, elle souhaite organiser une table ronde sur la prise en charge des élèves déficients intellectuels. Seront notamment conviés les différents ministres ayant en charge le secteur du handicap dans leurs compétences, des associations de parents, des associations qui accompagnent ces élèves, des acteurs de terrain ou encore le Délégué Général aux Droits de l’Enfance et Unia.