Occupation de l’église du Béguinage: «Ça n’a pas de sens», avertit Sammy Mahdi

L’occupation de l’église du Béguinage par des sans-papiers «n’a pas de sens» et ne conduira pas à une série de régularisations, a averti mercredi le secrétaire d’État en charge de l’Asile et de la Migration Sammy Mahdi. «On ne me fera pas chanter», a-t-il dit dans un communiqué.

Plusieurs collectifs de sans-papiers occupent depuis dimanche l’église du Béguinage, située place Sainte-Catherine dans le centre de Bruxelles. Ils réclament un véritable dialogue avec les autorités et des initiatives pour leur permettre de travailler.

«Ça n’a pas de sens d’occuper une église ou une mosquée. Il n’y aura pas de régularisation massive», a réagi ce mercredi Sammy Mahdi.

«Je ne suis pas contre le fait que des gens en aident d’autres, par exemple dans un lieu de culte. Mais les gens qui n’ont pas le droit de rester ici doivent repartir dans leur pays», a-t-il estimé.

«Ceux qui veulent introduire une demande de régularisation pour raisons humanitaires doivent le faire suivant les bonnes procédures, pas en occupant une église. On ne me fera pas chanter. Tous les dossiers sont examinés sur une base individuelle», a conclu le secrétaire d’État.