Smail Prevljak (AS Eupen) élu joueur du mois de janvier 2021

La chaîne de radio et de télévision flamande Sporza a nommé Smail Prevljak joueur du mois de janvier.

«Cet hommage est basé sur l’évaluation de l’agence de statistiques Opta, qui examine tous les matchs de la Pro League» indique avec fierté l’AS Eupen, qui a envoyé un communiqué pour l’occasion.

«Smail Prevljak a marqué au mois de janvier six buts pour l’AS Eupen. Deux buts par match lors des victoires contre Anderlecht et le CS Bruges, ainsi qu’un but lors du 1-1 à Ostende et lors de la victoire 3-1 contre le Beerschot»

L’AS Eupen signale au passage que Smail Prevljak est le premier Eupenois à être proclamé joueur du mois par Sporza.